Пандемія коронавірусу пішла на користь біткойну, який побив трирічний рекорд та наблизився до історичного максимуму. Та чи зможе ціна біткойну сягнути 100 тисяч доларів, читайте на Фінанси 24.

Біткойн-інвестори, серед яких провідні хедж-фонди та менеджери з грошей, роблять ставку на те, що віртуальна валюта може зрости більш ніж в чотири рази до 100 000 доларів через рік, повідомляє Investing.com.

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Чи може біткойн вирости до 100 тисяч

Хоча сума у сто тисяч доларів звучить нереалістично, для біткойна це всього ріст у 5 разів. Як показує історія, це цілком реально.

З січня біткойн набрав 160%, підкріплений сильним інституційним попитом, а також дефіцитом, оскільки платіжні компанії, такі як Square і Paypal, купують його від імені клієнтів.

Біткойн дебютував у 2011 році на нульовому рівні, а вже у грудні 2017 року досягнув 20 тисяч. Станом на 12:00 24 листопада криптовалюта торгувалася на рівні 19 160 доларів.

Перехід від 18 тисяч до 100 тисяч доларів за один рік – це не важко, сказав Брайан Естес, головний директор з інвестицій хедж-фонду Off the Chain Capital.

Я бачив, як за рік біткойн подорожчав в 10 разів, 20 разів, 30 разів. Тож зростання в 5 разів – це не велика проблема,

– вважає інвестор.

Естес прогнозує, що біткойн може досягти від 100 до 288 тисяч доларів до кінця 2021 року. Свій прогноз будує на основі моделі, яка використовує коефіцієнт запасу до потоку, тобто вимірює дефіцит активу.

Технічний аналітик Citi Том Фіцпатрік заявив, що біткойн може піднятися до 318 тисяч доларів до кінця наступного року. Все тому, що пропозиція біткойну падатиме, а попит зростатиме. Крім того, такі властивості біткойну як анонімність та легкість пересилання за кордон сприятимуть його популярності.

Що говорять скептики

Не всі трейдери та інвестори з оптимізмом дивляться на біткойн. Незалежний трейдер Кевін Мюр не заперечує, що біткойн буде рости, але щодо таких прогнозів ставиться скептично.

Будь-яка модель хедж-фонду щодо біткойна – це сміття. Ви не можете моделювати манію,

– сказав Мюр.

Валютний трейдер Tempus Inc Хуан Перес здивований прогнозом у сто тисяч доларів для біткойна. Він заявив, що у разі справдження прогнозу світовій фінансовій системі настане крах.

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Уряди усього світу не дозволяють цьому відбуватися. Вони не дозволять обвалювати валюти фіатів просто так,

– сказав Перес.

Фіатна валюта – платіжний засіб, цінність якого штучно встановлюється вищими керівними органами. Такими є долар, євро, гривні та інші національні валюти країн світу.