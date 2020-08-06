Інтерес до криптовалют зростає через високу прибутковість. Чи зможе біткойн знову коштувати більше 12 тисяч доларів, читайте на Фінанси 24.

Ціна біткойну (BTC) зросла 5 серпня з 11 090 до 11 784 доларів, закривши сесію на рівні близько 11 650, доларів. Після того як біткойн не зміг пробити верхню межу в 11 800 доларів, зараз він торгується на рівні 11 500, пише Cointelegraph.

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Раніше 2 серпня ціна біткойну обвалилася за хвилину на 1 500 доларів, чим ліквідувала 1 мільярд доларів. Проте за словами аналітиків видання, це не похитнуло впевненості професійних трейдерів у криптовалюті.

Біткойн приваблює все більше інвесторів

Аналітик ринку GSR Міхе Ерстінга вважає, що увага ЗМІ до криптовалюти привабила нових інвесторів, які шукають активи з вищою прибутковістю. Тож капіталізація ринку зросла.

Як результат, відкритий інтерес до ф'ючерсів, котируваних на основних біржах, 1 серпня досяг нового життєвого максимуму в 5,6 мільярда доларів, що перевищило попередній рекорд – 5,36 мільярда доларів у лютому,

– розповів аналітик.



Добова діаграма цін біткойна / Coin360

Наразі біткойн робить другу спробу перевищити позначку в 12 тисяч доларів. Йому це вдасться, якщо він проб'є верхню межу в 11 800, стверджують експерти Cointelegraph.

Альткойни також зросли в ціні:

Bancor (BNT) зріс на 26,50%;

Zcash (ZEC) набрав 7,99%;

Band Protocol (BAND) піднявся на 39,53%.

За даними CoinMarketCap, загальний обсяг ринку криптовалют зараз становить 351,5 мільярда доларів. Індекс домінування біткойну наразі становить 61%.