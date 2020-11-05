Ціна біткойну вкотре перевалила за 14 тисяч доларів, цього разу побивши дворічний максимум, який нещодавно встановила. Яка ціна зараз та чому вона росте, читайте на Фінанси 24.

Яка ціна зараз

Ціна біткойну досягла 14 723 долари о 12:00 за київським часом як показують дані торгової платформи Libertex. За добу криптовалюта зміцнилася на 3,5%, а з початку року – біткойн подвоїв свою ціну.

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Графік ціни біткойна з початку року / Libertex

Чому ціна біткойна виросла

Чергова хвиля зростання ціни біткойна почалася 4 листопада після завершення виборів президента США.

Цікаво, що під час минулих виборів президента США, біткойн також стрімко виріс в ціні. У листопаді 2016 року курс біткойна з 700 доларів подорожчав до 20 тисяч доларів до середини грудня 2017 року.

Крім того, на сьогоднішній ріст біткойна вплинуло нещодавнє рішення міжнародної платіжної системи PayPal, яка дозволила користувачам у США продавати і купувати криптовалюту. Детальніше про це розповідаємо у матеріалі PayPal і Venmo прийматимуть платежі в криптовалюті: деталі рішення.