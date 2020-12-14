У понеділок, 14 грудня 2020 року, спотова ціна на газ на голландському хабі TTF зросла до 199,7 долара за тисячу кубометрів. Під час попередньої сесії торгів, 11 грудня, вартість сировини становила 194,9 долара.

Ціна газового контракту зі строком постачання у понеділок, 14 грудня, досягла максимального значення за 21 місяць. Востаннє така вартість газу була ще 8 березня 2019 року, пише "НВ Бізнес".

Спотова ціна – що це таке? Ціна, за якою продається реальний товар, цінні папери чи валюти на умовах негайного постачання. Застосовується в біржовій торгівлі, щоб закрити зобов'язання за ф'ючерсними договорами та для ухвалення угод за типом "спот" (така домовленість передбачає виконання зобов'язання сторонами за угодою впродовж двох-п'яти днів).

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Запаси газу у європейських ПСГ: про що свідчать останні дані

У грудні 2020 року Європа активно витрачає запаси газу з підземних сховищ. Якщо брати динаміку відборів за перші 12 днів цього місяця, то в результаті впродовж грудня з ПСГ (підземні сховища газу) може бути відібрано до 20 мільярдів кубометрів газу. Якщо цей прогноз здійсниться, то це стане другим результатом за історію після рекорду січня 2017 року, коли було відібрано впродовж місяця 24 мільярдів кубометрів газу.

Станом на сьогодні рівень заповнення європейських ПСГ досяг 81,16%. Такий показник набагато перевищує середнє значення за попередні п'ять сезонів (78,14%).

Надходження газу до трубопровідної мережі Європи через СПГ-термінали в грудні 2020 року знизилося на 35% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Така ж динаміка притаманна всьому четвертому кварталу 2020 року: -30% у жовтні та -39% у листопаді.

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Що з цінами на газ

У період закачування газу до ПСГ Європи у 2020 році – із квітня по жовтень – середня ціна на споті перебувала на рівні 82 доларів за тисячу кубометрів (мінімум 34 доларів, максимум 168 доларів). Відношення цін закачування до поточної ціни на ринку створює для власників запасів сильні стимули для виведення цього газу на ринок із фіксацією подвійного, а то і потрійного прибутку.

Нагадаємо, ціна імпортного газу в Україні в листопаді зросла на 7%, досягнувши 182,5 долара за тисячу кубометрів.