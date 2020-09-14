Курс біткойна та інших криптовалют в понеділок впав. Чому це сталося та що прогнозують експерти для криптовалютного ринку, читайте на Фінанси 24.

Основні криптовалюти в понеділок помірно дешевшають після того, як розробник виявив потенційну вразливість в Ethereum 2.0 – низький рівень участі в стейкінгу, на його думку, може дозволити "китам" вивести мережу з ладу.

Це погана звістка для інвесторів в Ethereum, оскільки вони покладають великі надії на нову версію мережі, розповіли аналітики Forex Club 24 каналу.

Цікаво Біткойн має стати валютою інтернету: засновник Twitter Джек Дорсі назвав аргументи

Що відбувається у світі криптовалют

Загалом для крипторинку зараз є позитивні новини.

Єврокомісія не планує забороняти використання криптовалюти й бачить в ній безліч можливостей. До кінця осені Єврокомісія має намір представити законопроєкт про регулювання крипторинку, в якому постарається дотримати баланс між свободою і заборонами.



Крім того, керівництво Європейського союзу може скоро почати переговори про варіанти випуску регіональної цифрової валюти. Емітентом такого інструменту має стати Європейський центральний банк.



Доходи майнерів біткойну в серпні досягли 368,3 мільйона доларів. Це на 23% більше, ніж у липні.

Як змінилася ціна основних криптовалют

Попри гарні новини, курс біткойна за добу, за даними Libertex, скоротився на 0,82% – до 10 363 доларів з капіталізацією 191,8 мільярда доларів.

Ethereum подешевшав на 1,5% – до 367,4 долара при капіталізації 41,4 мільярда доларів.

XRP опустився в ціні на 1,8% – до 0,2428 долара, його капіталізація склала 10,9 мільярда доларів.

Litecoin ослаб на 4,4% – до 48,2 долара з капіталізацією 3,2 мільярда доларів.

Загальна капіталізація крипторинку досягла позначки 340,1 мільярда доларів.

Зверніть увагу Швеція може повністю перейти на безготівкові платежі: чому це ризиковано

Чого чекати далі

На думку фінансових аналітиків Forex Club, ринок незабаром продовжить помірне зниження, всупереч переважно хорошим новинам.