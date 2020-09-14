Криптовалюта падає в ціні: чого чекати від біткойна та Ethereum цього тижня
Курс біткойна та інших криптовалют в понеділок впав. Чому це сталося та що прогнозують експерти для криптовалютного ринку, читайте на Фінанси 24.
Основні криптовалюти в понеділок помірно дешевшають після того, як розробник виявив потенційну вразливість в Ethereum 2.0 – низький рівень участі в стейкінгу, на його думку, може дозволити "китам" вивести мережу з ладу.
Це погана звістка для інвесторів в Ethereum, оскільки вони покладають великі надії на нову версію мережі, розповіли аналітики Forex Club 24 каналу.
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Що відбувається у світі криптовалют
Загалом для крипторинку зараз є позитивні новини.
- Єврокомісія не планує забороняти використання криптовалюти й бачить в ній безліч можливостей. До кінця осені Єврокомісія має намір представити законопроєкт про регулювання крипторинку, в якому постарається дотримати баланс між свободою і заборонами.
- Крім того, керівництво Європейського союзу може скоро почати переговори про варіанти випуску регіональної цифрової валюти. Емітентом такого інструменту має стати Європейський центральний банк.
- Доходи майнерів біткойну в серпні досягли 368,3 мільйона доларів. Це на 23% більше, ніж у липні.
Як змінилася ціна основних криптовалют
Попри гарні новини, курс біткойна за добу, за даними Libertex, скоротився на 0,82% – до 10 363 доларів з капіталізацією 191,8 мільярда доларів.
Ethereum подешевшав на 1,5% – до 367,4 долара при капіталізації 41,4 мільярда доларів.
XRP опустився в ціні на 1,8% – до 0,2428 долара, його капіталізація склала 10,9 мільярда доларів.
Litecoin ослаб на 4,4% – до 48,2 долара з капіталізацією 3,2 мільярда доларів.
Загальна капіталізація крипторинку досягла позначки 340,1 мільярда доларів.
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Чого чекати далі
На думку фінансових аналітиків Forex Club, ринок незабаром продовжить помірне зниження, всупереч переважно хорошим новинам.
- Біткойн може опуститися до позначки 10 250 доларів;
- Ethereum – до 365 доларів;
- XRP – до 0,24 долара;
- Litecoin – до 45 доларів.