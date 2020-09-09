Рейтингове агентство Fitch переглянуло прогноз щодо цін на нафту протягом до 2022. Ціна відновлюватиметься довше, ніж раніше очікували. Яку ціну прогнозують для WTI і Brent, читайте на Фінанси 24.

Fitch Ratings знизив прогноз для WTI до 50 доларів за барель. Раніше очікували, що в довгостроковій перспективі ціна сягне принаймні 52 доларів за барель. Цим прогнозом Fitch акцентує увагу на таких проблемах як слабкий ринковий баланс, надлишки запасів, нижчий рівень беззбитковості та енергетичний перехід. Про це повідомляє OilPrice.com.

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Ціни на нафту марки Brent в довгостроковій перспективі зростуть до 53 доларів за барель, але це на 2 долари менше, ніж раніше прогнозувало рейтингове агентство Fitch.

Чого чекати у 2022

Fitch також знизив прогноз цін на нафту на 2022 рік, очікуючи ціни на нафту марки Brent на рівні 50 доларів за барель, у порівнянні з попередніми прогнозами в 53 долари за барель.

Зараз очікується, що в 2022 році ціни на нафту WTI становитимуть 47 доларів за барель у порівнянні з 50 доларами, очікуваними раніше.

Зниження ціни відбувається, незважаючи на хороші результати, пов'язані із скороченням видобутку країнами ОПЕК+, послаблення карантинних заходів та економічного відновлення,

– прокоментували в агентстві.

Рейтингове агентство очікує скорочення запасів у другій половині цього року та в 2021 році, після того, як запаси накопичувались у першій половині 2020 року зі швидкістю 6,4 мільйона барелів на день.

Крім того, ціни на нафту в довгостроковій перспективі відображатимуть постійний рух до переходу на низьковуглецеві джерела енергії, зазначив Fitch.

На терміни повернення максимального попиту на нафту впливатимуть зміни в регулюванні, оподаткуванні та технологіях, які важко передбачити, але ми вважаємо, що енергетичний перехід істотно зменшить перспективи зростання споживання нафти з середини 2020-х років,

– заявили аналітики рейтингового агентства. .

Що стосується цін на природний газ Henry Hub, Fitch Ratings залишила свої середньо- та довгострокові припущення щодо ціни незмінними на рівні 2,45 долара.