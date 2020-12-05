Нафта – один з основних інструментів для інвестицій – знову впала у ціні. Причиною фахівці називають чергову хвилю коронавірусу у світі і ймовірні карантинні обмеження.

Що відбуватиметься з ринком нафти та що робити інвесторам, читайте у матеріалі Фінансів 24.

Актуально Куди варто вкладати гроші: прибуткові сфери під час кризи

Що відбувається на ринку зараз

Останні кілька тижнів нафта демонструє значні коливання, проте за прогнозами фахівців ціни на чорне золото почнуть зростати вже найближчим часом. Зокрема, через сподівання ОПЕК+ на збільшення обсягів постачання у наступному році. Також подорожчанню сприятимуть і новини про появу вакцини від коронавірусу.

Чи варто інвестувати у нафту

Нафта – це один з ключових світових товарів, який в буквальному сенсі слова, рухає вперед світову економіку. Практично весь сучасний транспорт приводиться в рух двигунами, що працюють на нафтопродуктах.

У зв'язку з цим нафта є тим активом, ціна якого чутливо реагує на світові події, надаючи можливість трейдерам заробляти на зростанні або зниженні вартості,

– пояснює трейдер-аналітик Київської філії МАБТ Віктор Таран.

Тому нафту рекомендують включати до складу інвестиційних портфелів.

Адже якщо у вашому портфелі є нафта, то ви теж зможете заробити на зміні її вартості.

Що варто знати про нафту Існує кілька поширених сортів нафти. Найбільш відомі два – нафта марки Brent і WTI. Ці сорти нафти торгуються на провідних світових біржах.

Як інвестор заробляє на нафті

Світові трейдери та інвестори заробляють на динаміці котирувань нафти. Щоб заробити на цьому потрібно або спочатку купити нафту дешевше, а потім – продати дорожче, або навпаки – спочатку її продати, а потім купити за нижчою ціною.

Розмір ваших вкладень безпосередньо пов'язаний з тим обсягом прибутку, який ви хочете отримати. У всіх різні цілі, хтось хоче заробити на машину, хтось – на квартиру, а комусь потрібен особистий літак.

Чим більший дохід ви хочете отримати, тим більше коштів вам потрібно використовувати для інвестицій,

– розповідає Віктор Таран.

Успішно торгувати на фінансовому ринку і отримувати прибуток можна, приділяючи цьому не так вже й багато часу. Для того, щоб сформувати ефективний інвестиційний портфель, який буде приносити вам дохід, цілком вистачить і 15 хвилин. Однак для того, щоб вибрати правильні інструменти, потрібно бути в курсі багатьох речей і тримати руку на пульсі подій.

Прогнози для нафти

Вартість нафти найближчим часом може підвищитися на фоні покращення ситуації в економіці і появі вакцин від коронавірусу, впевнений аналітик Forex Club.

Зверніть увагу Як заробити на другій хвилі коронавірусу: найкращі інвестиційні рішення

Однак, якщо друга хвиля коронавірусу буде продовжувати поширюватися, то можливе і деяке зниження.

В цілому, ми очікуємо що найближчим часом вартість нафти марки Brent буде перебувати в коридорі 44-50 доларів за барель,

– резюмує Віктор Таран.

Тож, попри стрибки вартості, нафта продовжує залишатись цінним активом, заробити на якому можна навіть під час кризи. Головне, перед купівлею ретельно вивчити ситуацію на ринку.