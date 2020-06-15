Саудівська Аравія може збільшити свою частку на світовому ринку нафти завдяки скороченню видобутку в інших країнах, де собівартість вища.

З початку 2020 ціни на нафту обвалилися більш ніж на 40% через безпрецедентний спад попиту. У найближчі два роки нафта повинна повернутися до рівня 60 доларів за барель через падіння інвестицій, вважають у JP Morgan, пише Reuters.

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Яка ціна нафти зараз

У квітні ціна на Brent опустилася до 16 доларів через те, що пандемія призвела до вимушеної зупинки виробництва в багатьох країнах, проте на сьогодні ціна дещо відновилася. Зокрема, 14 червня нафта марки Brent знизилася на 2,25% – до 37,86 долара за барель. Американська нафта WTI опустилась на 3,09%, досягнувши 35,14 долара за барель.

Що буде з обсягами видобутку нафти

До кризи у світі щодоби споживали 100 мільйонів барелів. JP Morgan прогнозує, що у 2020 в середньому показник впаде до 91 мільйона і, як очікують, докризові обсяги споживання повернуться у листопаді 2021.

Однак, попит зростатиме дуже повільно і в цьому десятиліття він скоротиться на 3 мільйони барелів, тоді як пропозиція нафти скоротиться на 5 мільйонів барелів на добу через брак інвестицій у сферу, та закриття родовищ очікує JP Morgan.

Чому ця ситуація вигідна Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії найнижча собівартість видобутку нафти і найбільші потужності, тому вона краще за інших готова зайняти нішу, що звільнилася, вважає інвестиційний банк.

Саудівська Аравія вийде переможцем у боротьбі за частку ринку, поки виробництво не-ОПЕК і США буде скорочуватися,

– сказав Малек, аналітик JP Morgan.

Видобуток сланцевої нафти в США покаже мінімальне зростання – з 10,9 мільйона до 11 мільйонів барелів на добу до 2030 року, прогнозує JP Morgan. Раніше вважали, що видобуток збільшиться до 17 мільйонів. Натомість Goldman Sachs взагалі розглядає падіння індустрії сланцевої нафти в США.

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Як зміниться структура ринку нафти у світі

Ринкова частка ОПЕК впаде з пікового значення 39% в 2016 році до 33% в 2020-2021 роках, інвестбанк чекає, що організація доведе її до 40% до 2025 року.

Частка Саудівської Аравії має зрости за цей період з 11,6% в 2020 році до 15%, на такому рівні вона не була з 1980-х, каже Малек.