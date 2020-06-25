Попит на нафту росте, але ціни падають вже два дні поспіль на фоні новин про запаси, світове ВВП та коронавірусу. У чому причина падіння цін на нафту читайте на Фінанси 24.

Чому падають ціни на нафту

Нафта опустилася нижче 40 доларів за барель у четвер після падіння більш ніж на 5 відсотків на попередній сесії. Все тому, що рекордно високі запаси сирої продукції в США та збільшення випадків коронавірусу ставлять під сумнів відновлення попиту на пальне, пояснює ET.

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Запаси нафти в США виросли на 1,4 мільйона барелів до рекордно високого рівня, повідомила в середу Адміністрація енергетичної інформації. Це вдарило по цінах на сировину, оскільки інші відомості адміністрації, такі як падіння запасів бензину, надали певну надію ринку.

Яка ціна нафти

Нафта Brent знизилася на 19 центів, або на 0,5%, до 40,12 долара і торгувалась аж до 39,47 долара. Світовий показник у середу впав на 5,4 відсотка. У США нафта бренду WTI впала на 49 центів, або на 1,3%, до 37,52 долара.

Нафта та акції також під тиском зростання кількості захворювання COVID-19. Кількість нових випадків в деяких штатах США зросла, а в Австралії зафіксували найвищий показник добового захворювання за два місяці.

Зростаюча кількість випадків коронавірусу в ключових штатах США турбує ринки, нафту, а також акції,

– зазначають аналітики JBC Energy.

Друга хвиля пандемію може нівелювати те відновлення попиту, що рухало ціни нафти вгору останнім часом. МВФ у середу оприлюднив нові прогнози щодо падіння економіки, заявивши, що на світ чекає глибша рецесія, ніж очікували. Це також вплинуло на настрої на фондових біржах.

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Як ОПЕК+ впливають на ціни

Рекордне скорочення видобутку країнами ОПЕК+ підтримало ринок нафти, який зараз значно сильніший у порівнянні з квітнем, коли Brent досяг 21-річного мінімуму – нижче 16 доларів за барель.

Інвестори чекають, чи країни ОПЕК+ продовжать свої рекордні зниження після липня.