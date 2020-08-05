Срібло показало один з найкращих результатів у липні відносно золота, індексів, нафти та інших активів. Яка ціна срібла зараз, читайте на Фінанси 24.

У липні срібло подорожчало на 34% — це найбільший стрибок за місяць з грудня 1979 року, пише "Мінфін" з посиланням на Financial Times.

Що відбувається на ринку

Срібло зросло набагато більше, ніж інші активи. До прикладу, золото, яке досягло свого історичного максимуму в ціні, зросло на 11,5%, а індекс Shanghai Composite – приблизно на 13%.

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Метали ростуть в ціні

Хоч золото і не дало такого результату як срібло із своїми 34% росту, воно також б'є рекорди. 4 серпня жовтневий ф'ючерс на дорогоцінний метал досяг понад 2 тисячі доларів за тройську унцію.

Чому метали ростуть в ціні

Зростання ціни золота та срібла є звичним під час криз, адже інвестори звертаються до металів як до безпечних активів.

Зараз інтерес підживлюється побоюваннями, що стимулювання американської економіки Федрезервом може призвести до зростання інфляції. Ще один чинник зростання — низька прибутковість держоблігацій.

Срібло росте швидше ніж золото

На початку року срібло росло повільніше в ціні. Тоді золото коштувало у 125 разів дорожче, ніж срібло. З того моменту срібло подорожчало більш ніж на 100%, а золото — тільки на 30%.

Зростанню попиту на срібло також допомагає його використання у промисловому виробництві електроніки і сонячних батарей, заявив FT аналітик Mitsubishi Джонатан Батлер.

За його словами, збільшила попит на дорогоцінний метал і пандемія коронавірусу — срібло використовується в якості каталізатору окису етилену, який використовують при створенні матеріалів для захисних масок і рукавичок.

Скільки коштує срібло

За останніми даними, срібло коштувало трохи більше 24 доларів за унцію.

Прогноз аналітиків щодо срібла

Аналітики UBS прогнозують, що ціна протягом половини року зросте до 26 доларів, тобто ще на понад 8%.

Водночас фахівці Morgan Stanley вважають, що срібло не ростиме більше в ціні допоки не буде більш потужного промислового попиту.