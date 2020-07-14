Ціна срібла зросла на 3%, досягнувши найвищої у 2020 ціни і майже побивши річний максимум.

Ціна срібла наближається до річного макисмуму. Востаннє метал коштував так у вересні 2019. Разом з ним ростуть у ціні золото та акції, пише ETF Trends.

Ціна золота і срібла

Серпневі ф'ючерси на золото в понеділок досягли 1 818 доларів, намагаючись перевищити позначку 1829,80 долара, яку досягнуло минулого тижня. Тим часом ціни на срібло зросли до 19,775 долара.

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Чому дорогоцінні метали ростуть в ціні

Дорогоцінні метали, особливо золото, – це безпечні активи, тобто ті, в які вкладаються інвестори під час економічних негараздів, криз, політичної нестабільності тощо. Зараз саме такий час. Проте, що цікаво, разом із металом ростуть і фондові ринки, хоч ці активо зазвичай рухаються у протилежних напрямках.

Коронавірус не полишає США

У Флориді зафіксували новий добовий рекорд захворювання на COVID-19 – 15 299 нових випадків. Навіть Нью-Йорк, який став першим осередком пандемії в США, не мав таких показників.

Показник захворювання по всій країни три дні поспіль тримається на позначці 60 тисяч нових випадків. Загалом в країні понад 3 мільйони захворіли, згідно з даними університету Джона Хопкінса.

COVID залишається величезною проблемою: нові випадки, госпіталізація, смерті, все це зростає. Ринок продовжує сприймати всю цю інформацію відносно добре, і це, здається, залсуга вакцини, на яку всі сподіваються, а також зниження рівня смертності,

– каже засновник Vital Knowledge Адам Крисафуллі.

Наразі золото та срібло гуртуються з фондовими ринками в надії відновлення економіки. Світовий попит на срібло та золото незабаром може відновитися, особливо в Китаї та Індії.

Що прогнозують для срібла

Стратеги Credit Suisseпрогнозують, що срібло досягне 26,22 долара, якщо перетне верхню межу у 21,14 долара.