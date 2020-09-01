У вівторок, 1 вересня 2020 року, ціна золота зросла на тлі стрімкого падіння долара США, який опустився до багаторічного мінімуму. Про останні новини фінансового ринку – розповідаємо на Фінанси24.

Згідно з даними Investing.com, ф'ючерси на золото зросли до 1998,70 долара.



Динаміка ціни золота / Графік Investing.com

Актуальний прогноз: Гривня по 27 чи 30: чого чекати від курсу долара цієї осені

Що з доларом?

Американська валюта впала до найнижчого рівня, починаючи з травня 2018 року. Це сталося після того, як віцеголова Федеральної резервної системи США Річард Кларіда розширив політику регулятора щодо інфляції.

Ширші можливості для утримання Федрезервом базових ставок на низькому рівні призвели до того, що інвестори відступили від долара.

Економіка Японії і Китаю поступово відновлюється

Натомість дані, опубліковані в Китаї і Японії, свідчать про стійке відновлення економік обох держав. Індекс ділової активності у сфері промисловості (PMI) Китаю у серпні зріс до 53,1 пункту.

У Японії цей показник збільшився до 47,2 пункту в серпні. Хоча індекс ділової активності цієї країни був нижчим, ніж 50 пунктів, що вказує на економічне зростання, це стало найповільнішим зниженням показника з лютого цього року.

До теми: Індія та Китай швидко вийдуть із кризи, ВВП "Великої двадцятки" впаде – прогноз Moody's

Загострення на міжнародних ринках

Також інвестори слідкують за розвитком відносин Китаю і США та за австралійським ринком. Напруження між Сполученими Штатами й КНР почало знову зростати після того, як Америка встановила новий двосторонній діалог з азійською країною.

Окрім того, між Китаєм і Австралією погіршилися відносини, тому що китайська влада затримала австралійську телеведучу Чен Лей в кінці серпня й утримує її без пред'явлення будь-яких звинувачень.