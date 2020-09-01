Золото впевнено дорожчає: як різке падіння долара посилило позиції дорогоцінного металу
У вівторок, 1 вересня 2020 року, ціна золота зросла на тлі стрімкого падіння долара США, який опустився до багаторічного мінімуму. Про останні новини фінансового ринку – розповідаємо на Фінанси24.
Згідно з даними Investing.com, ф'ючерси на золото зросли до 1998,70 долара.
Динаміка ціни золота / Графік Investing.com
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Що з доларом?
Американська валюта впала до найнижчого рівня, починаючи з травня 2018 року. Це сталося після того, як віцеголова Федеральної резервної системи США Річард Кларіда розширив політику регулятора щодо інфляції.
Економіка Японії і Китаю поступово відновлюється
Натомість дані, опубліковані в Китаї і Японії, свідчать про стійке відновлення економік обох держав. Індекс ділової активності у сфері промисловості (PMI) Китаю у серпні зріс до 53,1 пункту.
У Японії цей показник збільшився до 47,2 пункту в серпні. Хоча індекс ділової активності цієї країни був нижчим, ніж 50 пунктів, що вказує на економічне зростання, це стало найповільнішим зниженням показника з лютого цього року.
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Загострення на міжнародних ринках
Також інвестори слідкують за розвитком відносин Китаю і США та за австралійським ринком. Напруження між Сполученими Штатами й КНР почало знову зростати після того, як Америка встановила новий двосторонній діалог з азійською країною.
Окрім того, між Китаєм і Австралією погіршилися відносини, тому що китайська влада затримала австралійську телеведучу Чен Лей в кінці серпня й утримує її без пред'явлення будь-яких звинувачень.