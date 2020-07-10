У п’ятницю, 10 липня 2020 року, ціна золота різко підскочила на тлі рекордного зростання кількості нових випадків коронавірусу в США. Інвестори почали вибирати безпечніші активи, з-поміж яких є і золото.

У четвер, 9 липня, у Сполучених Штатах зафіксовано понад 60 тисяч випадків коронавірусу, пише Investing.com. Зокрема, у таких штатах, як Техас, Флорида й Каліфорнія зареєстровано найбільше хворих на COVID-19.

Ф’ючерси на золото зросли на 0,15% – до 1806,50 долара за унцію. Таким чином, у кінці тижня вартість металу торгується вище позначки в 1800 доларів за унцію.

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Що відомо про кількість випадків COVID-19? За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 10 липня коронавірус продовжує стрімко поширюватися у світі: зафіксовано понад 12,2 мільйонів випадків, з яких 550 тисяч – летальні.



Такі числа ще більше послабили сподівання інвесторів на швидке відновлення економіки від коронавірусу. Погіршило ситуацію й те, що окремі міста почали відновлювати карантин, щоб стримати поширення смертельного захворювання. Так, у четвер, 9 липня, слідом за Пекіном і Мельбурном, Гонконг посилив заходи з соціального дистанціювання, щоб попередити новий спалах вірус в місті.

Що впливає на ціну золота

На зростання ціни золота впливає й можливе впровадження центральними банками світу додаткових антикризових заходів – виділення коштів на розвиток економіки.

Ці стимули від центробанків ще не швидко припиняться,

– стверджує Райан Маккейн, стратег-аналітик TD Securities.

Враховуючи те, що поточний антикризовий пакет на суму 2 трильйони доларів діє до кінця липня, інвестори чекатимуть наступного кроку від Федеральної резервної системи США.

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Чому інвестори вибирають золото

Ціна золота залежить від стану економіки тої чи тої країни або світу загалом. Зростання кількості хворих на COVID-19 напряму впливає на економіку. Адже влада може знову ввести карантин, відповідно низка компаній тимчасово припинять роботу, що, своєю чергою, призведе до банкрутств на ринках. Тому під час економічної нестабільності інвестори вкладають гроші в безпечніші активи, які не обваляться в кризу. Золото і є таким активом.