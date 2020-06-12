У п’ятницю, 12 червня 2020 року, ціна золота була нестабільною. Уранці вона значно опустилася, однак уже до вечора вартість металу зросла.

Напередодні, 11 червня, у ході чергової сесії торгів золото подешевшало, пише Investing.com. Цьому сприяв звіт Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо майбутнього американської економіки. Зокрема, голова Федрезерву попередив, що шлях до відновлення економічної ситуації в країні буде довгим.

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Отож, станом на ранок п’ятниці ф’ючерси на золото знизилися на 0,36%, досягнувши трохи більше ніж 1670 доларів за унцію. Фондові ринки світу та ціни на нафту теж відзначилися падінням через загрозу другої хвилі коронавірусу. Так, основні індекси американського ринку акцій опустилися на понад 5%.

Упродовж дня ціна золота зросла на 0,5% – до 1748,35 долара за унцію.

На цьому тижні золото зросло в ціні приблизно на 2,5% після трьох тижнів зниження, зумовленого поліпшенням настрої інвесторів через відновлення ситуації на фондових ринках і поліпшенням ситуації з коронавірусом,

– зазначили в SP Angel.

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У середу, 10 червня, у ФРС заявили, що утримуватимуть базову відсоткову ставку на нульовому рівні, а представники фінрегулятора та політичної верхівки США прогнозують, що це значення збережеться до 2022 року. Голова Федрезерву Джером Пауелл після засідання зазначив, що регулятор "робитиме все можливе поки це буде потрібно", щоб врятувати економіку країни.

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Така доволі послаблена грошова політика сприяє зростанню привабливості золота, оскільки саме така політика є інфляційною. Зокрема, у міру зростання інфляції та падіння курсу долара вартість кожної унції золота зростатиме.

За даними Capital Economics, ціна металу може опуститися до 1600 доларів за унцію до кінця 2020 року. Основною причиною впливу саме ведмежої тенденції на вартість золота є те, що інфляція може бути короткостроковою, що прогнозує економіст Capital Economics Джеймс О’Рурк.