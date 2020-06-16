Золото подорожчало після рішення ФРС розширити програму купівлі облігацій
У вівторок, 16 червня 2020 року, ціна золота зросла, компенсувавши збитки, встановлені під час попередньої сесії. Навіть дії Федеральної резервної системи (ФРС) США не вплинули на вартість дорогоцінного металу.
Зокрема, золото подорожчало навіть попри те, що Федрезерв вирішив купувати корпоративні облігації на вторинному ринку, повідомляє Investing.com. Таким чином, американський фінансовий регулятор підвищив зацікавленість ризиковими активами.
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Ф’ючерси на золото подорожчали на 0,51% – до трохи більше ніж 1730 долара за унцію. Водночас, акції, ціна яких, як правило, рухається у зворотному напрямку від золота, теж відзначилися зростанням.
Динаміка ціни на золото станом на ранко 16 червня / Графік Investing.com
Останні зміни на фінансовому ринку США
Вартість жовтого металу підтрималася доларом, який значно ослаб. Це сталося через те, що ФРС оголосила в понеділок, 15 червня, про зміни у своїй програмі купівлі облігацій.
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Ситуація у світі
- Тим часом, центральний банк Японії та Англії мають оголосити рішення щодо подальших своїх дії під час засідання у вівторок, 16 червня, та в четвер, 18 червня.
- Дії вищенаведених центробанків щодо відновлення економіки від наслідків коронавірусу змогли б ще більше підштовхнути ціну металу до зростанню. Адже, як відомо, золото є своєрідним захистом від інфляції та зниження курсу валют.