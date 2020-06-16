У вівторок, 16 червня 2020 року, ціна золота зросла, компенсувавши збитки, встановлені під час попередньої сесії. Навіть дії Федеральної резервної системи (ФРС) США не вплинули на вартість дорогоцінного металу.

Зокрема, золото подорожчало навіть попри те, що Федрезерв вирішив купувати корпоративні облігації на вторинному ринку, повідомляє Investing.com. Таким чином, американський фінансовий регулятор підвищив зацікавленість ризиковими активами.

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Ф’ючерси на золото подорожчали на 0,51% – до трохи більше ніж 1730 долара за унцію. Водночас, акції, ціна яких, як правило, рухається у зворотному напрямку від золота, теж відзначилися зростанням.



Динаміка ціни на золото станом на ранко 16 червня / Графік Investing.com

Останні зміни на фінансовому ринку США

Вартість жовтого металу підтрималася доларом, який значно ослаб. Це сталося через те, що ФРС оголосила в понеділок, 15 червня, про зміни у своїй програмі купівлі облігацій.

Американський фінансовий регулятор розширив спектр активів, зарахувавши до своєї програми всі корпоративні облігації США, що відповідають чітко визначеним критеріям держустанови.

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