У четвер, 16 липня 2020 року, золото подешевшало. Інвестори дещо послабили бажання вкладати гроші в дорогоцінний метал на тлі сподівань про швидке створення вакцини від коронавірусу.

Ф’ючерси на золото знизилися в ціні на 0,02%, досягнувши 1813,35 долара за унцію, повідомляє Investing.com.

Досягнення в розробці вакцини від COVID-19

Потенційна вакцина від коронавірусу, розроблена компанією Moderna, продемонструвала позитивні результати під час клінічних випробувань. Дослідницька група повідомила медичному журналу The New England Journal of Medicine, що у всіх 45 добровольців віком від 18 до 55 років вироблялося більше нейтралізуючих антитіл, ніж це спостерігалося в більшості пацієнтів, які виздоровіли від COVID-19.

Доктор Ентоні Фаучі, провідний експерт з інфекційних захворювань у США, спрогнозував, що країна до кінця року отримає вакцину від коронавірусу. Це дасть змогу стимулювати відновлення економіки.

Росія теж успішно завершила клінічні випробування на ранній стадії власної вакцини від коронавірусу. Препарат розроблений Першим Московським державним медичним університетом імені І. М. Сєченова та Головним військовим клінічним госпіталем імені М. Н. Бурденка. Представники установ, відповідальні за розроблення вакцини, у середу, 15 липня, повідомили про позитивні попередні результати клінічного випробування.

Відносини між США і Китаєм усе ще впливають на вартість золота

З-поміж інших важливих світових подій, що вплинули на падіння ціни золота, стала заява президента США Дональда Трампа у вівторок, 14 липня, про те, що Сполучені Штати не застосовуватимуть санкції проти китайських структур, відповідальних за введення в дію закону про нацбезпеку Гонконгу. Цей крок спрямований на охолодження напруження у відносинах США і Китаю після того, як Трамп позбавив Гонконг спеціального торговельного статусу та ввів низку санкцій проти китайських компаній.