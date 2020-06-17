Як коронавірус і нові рішення ФРС впливають на ціну золота: що прогнозують експерти
У середу, 17 червня 2020 року, ціна золота дещо впала, коли метал зіштовхнувся з конкуренцією долара США, який зріс на 0,11%. Зниження вартості золота згладжується завдяки очікуванням ринку, що Федеральна резервна система (ФРС) США збереже низьку облікову ставку в найближчій перспективі.
Спотова ціна золота знизилася на 0,2% – до 1723 доларів за унцію, повідомляє Economictimes. Ф’ючерси на золото подешевшали на 0,3%, досягнувши 1731,30 долара за унцію.
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Останні рішення Федрезерву
Зростання курсу долара спочатку негативно позначилося на ціні золота й акцій. Однак, як тільки голова ФРС Джером Павелл зазначив, що американський центральний банк не планує підвищувати відсоткову ставку в найближчому майбутньому, золото автоматично перейшло у клас вигідних активів для інвестицій.
Варто вкладати гроші в золото на довгострокову перспективу, купуючи метал під час кожного невеликого відкату його ціни,
– зазначив Майкл Матусек, головний трейдер у US Global Investors.
Новини фондових ринків: Азійські ринки падають після появи у Уолл-стріт надії на відновлення
Нова хвиля коронавірусу і прогнози експертів щодо ціни золота
Основні індекси Уолл-стрит знизилися. На біржові показники вплинув і ріст кількості хворих на коронавірус у США, що свідчить про набагато довше відновлення економіки, ніж раніше очікувалося.
Якщо уряди країн підтвердять початок другої хвилі коронавірусу, то 1740 доларів - це цілком реальний сценарій для ціни золота,
– стверджує Джигар Тріведі, товарознавець у Anand Rathi Shares.
На тлі збільшення нових випадків COVID-19 у КНР, Пекін змушений був знову скасувати десятки внутрішніх авіарейсів, щоб уповільнити темпи поширення захворювання.