У четвер, 20 серпня 2020 року, ціна золота опустилася нижче позначки у 2000 доларів. Це означає, що американський долар почав зміцнюватися.

Інвестори відступили від вкладення грошей у дорогоцінний метал, коли зросла дохідність казначейських облігацій та піднявся курс долара, повідомляє Investing.com. Напередодні, 19 серпня, Федеральна резервна система (ФРС) США опублікувала протокол зустрічі всіх членів американського фінансового регулятора.

До теми: Чому варто інвестувати в дорогоцінні метали та як це зробити?

Як змінилася ціна золота

Станом на 17:18 за київським часом, 20 серпня 2020 року, ціна грудневого ф’ючерсу на золото досягла позначки у 1941,35 долара за тройську унцію. У середу, 19 серпня, вартість золота опустилася на 2%.

Щодо ціни на срібло, то вересневий ф’ючерс на метал подешевшав на 1,19% – до 27,015 долара за унцію.

Новий протокол ФРС: що відомо

У середу, 19 серпня, було оприлюднено протокол зустрічі Федрезерву, що відбулася в кінці липня. Американський фінансовий регулятор обговорив власну прихильність до застосування всього спектру інструментів для підтримки розвитку економіки країни. Деякі учасники засідання зазначили про необхідність прийняти додаткові заходи підтримки економічної ситуації США, щоб повернути інфляцію до цільового показника у 2%.

Також цікаво: В якій валюті краще зберігати гроші у 2020: вибір Morgan Stanley

Після публікації документа курс долара почав зміцнюватися. Зокрема, 19 серпня, індекс долара збільшився на 0,8%. Сильніший долар робить золото дорожчим для інвесторів, які володіють іншою валютою. Індекс долара продовжує зростати і в четвер уранці.

Очікування того, що Федрезерв зробить щось додатково, став каталізатором для продажу (золота) на цьому етапі,

– заявив засновник Circle Squared Alternative Investments Джеффрі Сіка.