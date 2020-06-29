У понеділок, 29 червня 2020 року, ціна золота зросла. Інвестори надають перевагу дорогоцінному металу, оскільки сподівання на швидке відновлення економіки від наслідків пандемії коронавірусу з кожним днем згасають.

Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, станом на 29 червня, кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 10 мільйонів осіб, а число загиблих досягнуло 500 тисяч осіб, повідомляє Investing.com.

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Ф’ючерси на золото зросли на 0,30%, досягнувши 1785,65 долара за унцію. А ось ринки акцій, які зазвичай рухаються у протилежний бік, ніж вартість золота, знизилися в понеділок.

Інвестори слідкуватимуть за новими повідомленнями як голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, так і міністра фінансів Стівена Мнучина щодо подальших дій влади для стримування темпів поширення коронавірусу.

Коронавірус усе ще залишається загрозою для світових ринків

Зростаюча кількість нових випадків COVID-19 говорить про те, що боротьба з пандемією не закінчена, а шлях до відновлення економіки буде набагато повільнішим, ніж очікувалося раніше.

Через зростання хворих влада американського штату Каліфорнії відновила одне з карантинних обмежень і зобов’язала деякі бари тимчасово припинити роботу. Введення таких обмежувальних заходів уповільнює темпи відновлення однієї з найбільших економік світу.

Тим часом, Японія повідомила про падіння обсягів роздрібних продажів на 12,3% у травні цього року, що стало рекордним зниженням порівняно з аналогічним місяцем минулого року.