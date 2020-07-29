У середу, 29 липня 2020 року, ціна золота дещо зросла та продовжує торгуватися на рекордно високих значеннях напередодні нового засідання Федеральної резервної системи США (ФРС).

Про це повідомляє Мінфін із покликанням на дані торгів.

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Що відомо про вартість золота і срібла

Станом на ранок середи, 29 липня, серпневий ф'ючерс на золото на американській товарній біржі Comex подорожчав на 0,14%, або на 2,8 долара – до 1947,4 долара за тройську унцію.

Станом на 15:10 за київським часом золото досягло ціни у 1953,25 долара за унцію.



Динаміка ціни на золото / Графік Investing.com

Водночас, вересневий ф'ючерс на срібло, навпаки, подешевшав на 0,09%, досягнувши 24,227 долара за унцію.

Сьогодні увага інвесторів повністю зосереджена на результатах засідання Федрезерву США, про які буде відомо трохи пізніше.

Що прогнозують експерти

Згідно з даними CME Group, за прогнозами 100% експертів, ФРС збереже облікову ставку на поточному рівні – 0-0,25%.

Як пояснює валютний аналітик DailyFx Ілля Співак, "золото уважно стежить за доларом, який зупинив падіння". Експерт стверджує, що поведінка ринку дещо стримана, тому що його учасники чекають на підсумки засідання Федрезерву.

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Основні загрози для економіки світу й настрої на ринках Поширення коронавірусу у світі та напруженість у відносинах США і Китаю погіршили настрої ринку і знизили надії на швидке відновлення глобальної економіки. Тому інвестори почали все частіше звертатися до безпечніших активів, одним із яких є золото та інші дорогоцінні метали.

Ціна золота б'є рекорди