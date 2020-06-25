Ралі на ринку золота впродовж останніх тижнів призведе до рекордного зростання ціни металу, про що заявили аналітики Bank of America у записці до клієнтів.

Дорогоцінний метал зріс на 17% з початку 2020 року, повідомляє Markets Insider. Інвестори все більше надають перевагу золоту в умовах пандемії коронавірусу, яка заглибила світову економіку в тривалу рецесію. За даними Bank of America, ціна металу перевершить 1900 доларів за унцію до кінця цього року.

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Якщо інвестори й продовжать вкладати гроші у золото, як безпечний актив, його вартість зростатиме й далі.

На нашу думку, ціна золота може досягти історичного максимуму в третьому кварталі 2020 року,

– зазначив Пол Сіана технічний стратег у Bank of America.

Динаміка ціни золота

Золото досягло досягло рекордного з початку 2012 року значення вартості в середу, 24 червня, оскільки зростання кількості нових випадків COVID-19 викликало побоювання учасників ринків щодо ще тривалішої рецесії.

Попри те, що ціна металу знижувалася впродовж березня, він став одним із перших активів, який зумів компенсувати втрачене в цьому році. Різке ралі у квітні уповільнилось і стало початком домінування "бичачої тенденції" на ринку золота.

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У травні та червні ціна металу була дещо нестабільною – то піднімалася, то різко опускалася. Сьогодні золото торгується в межах 1770 доларів за унцію. Наступним випробуванням для металу є досягнення значення у 1800 доларів за унцію.

Золото знаходиться на третьому місці з-поміж найпопулярніших активів, у які вкладають гроші інвестори. Метал поступається 10-річним казначейським облігаціям та опціонам, що входять до індексу S&P 500.

Згідно з дослідженням Bank of America, золото посідає четверте місце за чисельністю торгів, поступившись казначейським облігаціям, готівці та акціям технологічних компаній.

Пол Сіана прогнозує зростання попиту на золото в найближчі місяці. Стратег Bank of America вважає, що майже нульові відсоткові ставки та ризики, пов’язані з повільним відновленням економіки через COVID-19, збільшать привабливість дорогоцінного металу.