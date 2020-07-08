Попри те, що умови були сприятливі для росту золота, цінний метал впав в ціні.

Ціна золота впала в середу, але залишилося вище позначки в 1 800 доларів, тоді як кількість випадків COVID-19 продовжує зростати в усьому світі, пише Investing.

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Як змінилася ціна золота

Ф'ючерси на золото впали в ціні на 0,18% до 1 806,6 долара. Активи, які зазвичай рухаються у зворотному напрямку до золота, також знизилися.

Коронавірус у світі

Кількість випадків захворювання COVID-19 продовжує зростати в усьому світі. Станом на 8 липня кількість хворих у світі становить майже 12 мільйонів, з них майже 550 тисяч смертельні, згідно з даними університету Джона Хопкінса.

У США підтверджені випадки перейшли за позначку 3 мільйони той час як рятувальний жилет від Конгресу у вигляді 2 трильйонів доларів для боротьби з COVID-19 завершить свою дію 31 липня. Американські чиновники попередили, що пандемія завадить економічному відновленню США.

Карантинні заходи у другому по величині місті Австралії, Мельбурні, вводять знову, а в Гонконгу готуються до третьої хвилі коронавірусу та можуть ввести жортскі обмеження.

Тим часом настрої інвесторів покращилися після того, як віцеголова ФРС Річард Кларіда у вівторок заручився більшою підтримкою з боку центрального банку США.

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Чому ціна золота залежить від COVID-19

Насправді ціна залежить від економічного становища країни чи світу загалом. Проте зараз більша кількість хворих свідчить про те, що економіка зазнає більших втрат та буде відновлюватися довше, ніж очікували. В часи економічної нестабільності, інвестори звертаються до золота як до безпечного активу, який не обвалиться під час кризи. Саме тому в кризу золото дорожчає. І навпаки – в час економічного розвитку, золото стає непривабливим, адже інвестори вкладають в акції, нафту тощо, тобто активи, які можуть принести вищі прибутки.