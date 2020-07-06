У понеділок ф'ючерси на срібло підскочили на 2% у ціні, а золото перейшло позначку в 1 800 доларів.

Ф'ючерси на золото зросли у понеділок, частково через послаблення американського долара, що забезпечувало зростання золота навіть на фоні росту світових акцій, пише MarketWatch.

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Чому зросло золото в ціні

Долар слабшає

Американський долар знизився на 0,5% за індексом ICE U.S. Dollar Index, який порівнює його з пів дюжиною інших валют. Більш слабкий американський долар, робить інші активи привабливішими для інвестицій.

Ріст ціни золота збігся також із сплеском на ринку акцій, особливо китайський. Пекінські державні ЗМІ опублікували заяву, в якій закликали інвесторів купувати акції для підтримки внутрішніх ринків.

Як зросло золото в ціні

Серпневі ф'ючерси на золото подорожчали на 4,30 долара, або на 0,2%, до 1,794,50 долара за унцію. Минулого тижня у четвер золото зросло на 0,5% в ціні.

Технічно ф'ючерси на золото мають короткочасну перевагу. Наступна ціна – це досягти закриття в серпні ф'ючерсів вище максимальної ціни цього тижня – 1 807,50 долара,

– написав Джим Війкофф, старший аналітик Kitco.com.

Натомість найнижчою ціною, від якої ф'ючерси на золото відштовхнуться та підуть вгору, прогнозують 1 754 долари.

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Срібло різко росте в ціні

Тим часом вересневі ф'ючерси на срібло подорожчали на 34 центи, або на 1,8%. Метал щомісячно приносить 1,6% росту.