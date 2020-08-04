Ціна золота: встановлено новий історичний рекорд
Ціна жовтневого ф'ючерса на золото побила історичний рекорд, перевищивши 4 серпня 2 тисячі доларів за тройську унцію.
За даними Нью-йоркської біржі Comex, максимальне значення в ході торгової сесії склало 2000,65 доларів.
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Чому золотоЗа першу половину 2020 року вартість золота зросла на 30%. Зростання цін прискорилося в останні тижні на тлі економічної невизначеності через пандемію коронавірусу. Це змушує інвесторів вкладати кошти в стабільні активи, до яких відноситься золото.
Незважаючи на підйом цін на золото до рекордного рівня, експерти не виключають їх подальшого зростання на тлі ослаблення американської валюти, а також рекордно низьких процентних ставок в США.
Так, згідно з прогнозом Goldman Sachs, золото може подорожчати до 2300 доларів за унцію "в пошуках нової резервної валюти".
Політичний контекст:
- Грудневі ф'ючерси на золото додають в ціні 1,4%, їх вартість піднялася до 2013,5 доларів за унцію.
- Підтримку ринку надають зростаючі очікування, що американські законодавці незабаром узгодять новий пакет заходів підтримки економіки в умовах кризи, викликаного пандемією коронавірусу.
- Тиск на законодавців зростає – з урахуванням того, що 7 серпня Сенат йде на канікули.