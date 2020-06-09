Фондові ринки Азії зростають упродовж дев’ятої сесії торгів поспіль. У вівторок, 9 червня 2020 року, ціни на акції та нафту піднялися. Настрої інвесторів покращилися внаслідок скасування карантинних обмежень у низці країн, що дає сподівання на швидке відновлення світової економіки.

Згідно з даними Investing.com, європейські фондові ринки теж продемонстрували впевнений ріст:

ф’ючерси на Euro Stoxx 50 зросли на 0,4%;

зросли на 0,4%; німецький фондовий індекс DAX збільшився на 0,3%.

Минулий тиждень став доволі сприятливий для ринків після оприлюднення даних про падіння рівня безробіття у США. У результаті основні біржові показники американського фондового ринку значно зросли, а Nasdaq продемонстрував рекордне збільшення свого значення.

Детально про дані по безробіттю: Безробіття в США неочікувано знизилося: як відреагували ринки

Отож, за ніч американський фондовий ринок відзначився зростанням:

індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 піднявся на 1,2%;

піднявся на 1,2%; промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 1,7%;

збільшився на 1,7%; Nasdaq Composite додав ще 1,13%.

Як змінилися основні показники фондових ринків Азії

Індекс MSCI акцій компанії Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії зростає впродовж дев’ятої сесії торгів поспіль , що стало найдовшим його ростом з початку 2018 року. Показнику вдалося піднятися на 35% від свого мінімального значення в березні.

, що стало найдовшим його ростом з початку 2018 року. Показнику вдалося піднятися на 35% від свого мінімального значення в березні. Китайські блакитні фішки підвищилися на 0,7%.

підвищилися на 0,7%. Гонконзький індекс Hang Seng зріс на 1,6%.

зріс на 1,6%. Японський Nikkei, навпаки, знизився на 0,6%.

Фондові ринки і світова економіка: що прогнозують експерти

Світові фондові ринки пережили одне з найбільших падінь у своїй історії в березні цього року. Інвестори були стурбовані довгостроковим спадом економіки внаслідок пандемії коронавірусу. Однак станом на травень більшість біржових індексів змогли відновитися до рівнів, зафіксованих ще до початку COVID-19.

Хороша новина в тому, що всі зусилля центральних банків світу спрацювали. Поточне "ралі" на ринках викликано вірою інвесторів у те, що найгірше для економіки – позаду. Однак інвесторам потрібно пам’ятати про нові ризки,

– зазначив головний стратег ринку АЗії у J.P. Morgan.

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Спеціаліст J.P. Morgan заявив, що "шлях до повного відновлення" ще довгий, і загроза другої хвилі коронавірусу поки переслідує світ. Окрім того, побоювання нового торговельного конфлікту між США і Китаєм теж присутнє на ринках. Також фондові показники залежать і від рівня безробіття та кількості банкрутств.

Унаслідок пандемії найбільше постраждали акції компаній фінансової, торговельної, автомобільної та енергетичної індустрій. Однак останнім часом їхні ціни почали зростати.

За даними експертів Credit Suisse, економічне відновлення, ймовірно, буде V-подібним завдяки антикризовим заходам уряду та фінансових регуляторів країн. Однак інвестори очікують, що економіка відновлюватиметься все ж за U-подібною формою.

Економісти Credit Suisse прогнозують, що ВВП повернеться до передкоронавірусного рівня до середини 2022 року.

Курси валют

На валютних ринках австралійський долар , чутливий до ризиків, досягнув п’ятимісячного максимуму – 0,7043 долара США.

, чутливий до ризиків, досягнув п’ятимісячного максимуму – 0,7043 долара США. Новозеландський долар підскочив до чотиримісячного максимуму.

підскочив до чотиримісячного максимуму. Японська єна піднялася на 0,2% – до 108,15 долара США.

піднялася на 0,2% – до 108,15 долара США. Євро закріпилося на рівні 1,18585 долара.

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Ціни на нафту

У вівторок, 9 червня, зросли ціни на нафту. Ринки значно пожвавилися на тлі новин про скасування карантинних заходів та продовження ще на місяць дії угоди ОПЕК+ по скорочення обсягів нафтовидобутку.

Нафта Brent подорожчала на 1,4%, досягнувши 41,36 долара за барель. Американська нафта WTI піднялася в ціні на 1,3% – до 38,69 долара за барель.