У середу, 10 червня 2020 року, європейські фондові ринки відкрилися зростанням основних біржових показників, відскочивши від втрат у вівторок. Інвестори очікують результатів засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США.

За даними Investing.com, німецький фондовий індекс DAX збільшився на 0,9%. Ф’ючерси на французький CAC 40 подорожчали на 0,7%, а головний британський біржовий показник FTSE 100 піднявся на 0,3%.

Під час попередньої сесії торгів, 9 червня, основні європейські фондові індекси впали на 1,5%-2%. Однак упродовж дня змогли компенсувати втрати.

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Як змінилися європейські показники за останній місяць

DAX набрав понад 16%;

набрав понад 16%; CAC 40 піднявся на понад 13%;

піднявся на понад 13%; FTSE 100 збільшився близько на 6%.

Що відомо про ситуацію у США

У США один зі трьох основних індексів – Nasdaq Composite – продемонстрував найвищі показники за весь час. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 торгувався на коротких позиціях, перебуваючи під впливом зростаючої тенденції упродовж року.

Таке зростання пояснюється оптимізмом інвесторів на тлі глобального відновлення від так званої "коронакризи". Окрім того, не останню роль у відновленні економіки від наслідків пандемії відіграли дії центральних банків та урядів країн.

Сьогодні увага інвесторів буде прикута до результатів засідання Федрезерву США. Хоча ніяких важливих політичних оголошень не очікується, учасники фондових ринків хочуть почути про стан економіки США, особливо після зниження рівня безробіття на минулому тижні.

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