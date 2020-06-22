У понеділок, 22 червня 2020 року, фондові ринки Європи відкрилися зниженням основних біржових індексів. Інвестори насторожені збільшенням кількості хворих на коронавірус та тим, що це може негативно вплинути на відновлення економіки.

За даними Investing.com, ф’ючерси на німецький DAX знизилися на 0,5%. Французький фондовий індекс CACAC 40 опустився на 1,7%, а британський FTSE 100 – на 0,3%.

Після масштабного обвалу фондових індексів на початку 2020 року, ціни на акції зуміли компенсувати втрачене і значно зросли за останні три місяці. Цьому сприяли дії центральних банків та сподівання на те, що найгірший період пандемії минув.

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Останні відомості про COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордний стрибок нових випадків коронавірусу в неділю, 21 червня. Найбільший приріст спостерігається у Північній та Південній Америці. Так, за даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 22 червня, зафіксовано 8,92 мільйона випадків у всьому світі та понад 468 тисяч смертей.

Рішення країн ЄС щодо відновлення економіки

На минулому тижні лідерам Європейського Союзу не вдалося домовитися про виділення 750 мільйонів євро для спеціального фонду відновлення, мета якого – боротьба з наслідками коронавірусної кризи. Це було очікувано, оскільки кілька країн Північної Європи відмовилися виплатити більшу частину цих коштів у вигляді грантів замість позик.

Ми все ще сподіваємося, що Швеція, Данія, Австрія і Нідерланди врешті досягнуть згоди, хоча і з можливими компромісами,

– зазначили аналітики Danske Bank.

Станом на понеділок, 22 червня, економічні показники у Європі все ще слабкі. Однак звіт про настрої споживачів, який буде представлений пізніше, зможе детальніше розповісти про те, як європейці реагують на відновлення економіки.

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Новини європейських компаній: Wirecard – у центрі уваги

З-поміж корпоративних новин найбільше виділяється інформація про німецького платіжного процесора Wirecard, на рахунках якого зникли 1,9 мільярда євро. У компанії стверджують, що цих грошей взагалі не існувало.

Німецьке підприємство заявило, що анульовує свої фінансові результати за 2019 рік та перший квартал 2020 року. Окрім того, представники Wirecard заявили, що ведуть переговори з кредиторами щодо розширення поточного боргу.