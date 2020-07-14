Ціни на натуральний газ в США впали і побили новий антирекорд. Скільки коштує газ та чому він знецінився, читайте на Фінанси 24.

Спот-ціна американського натурального газу марки Henry Hub досягла рекордних мінімумів у першій половині 2020 року через теплу зиму на початку року та зменшення попиту пізніше через пандемію, повідомила Адміністрація енергетичної інформації (EIA), пише OilPrices.

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Яка ціна газу

Середня щомісячна спот-ціна Henry Hub за перші шість місяців 2020 року становила 1,81 долара за мільйон британських теплових агрегатів (MMBtu). Щомісячні ціни досягли лише 1,63 долара за MMBtu в червні, найнижчу щомісячну ціну з урахуванням інфляції, щонайменше, з 1989 року, згідно з оцінками EIA.

Середньомісячна ціна Henry Hub становила менше 2 доларів за MMBtu щомісяця з лютого по червень. До 2020 року реальна Henry Hub становила в середньому менше 2 доларів лише у березні 2016.

Чому ціни на газ впали

Ціни на природний газ знизилися до 25-річного мінімуму наприкінці минулого місяця через низький попит. Тепла зима на початку 2020 року та економічне уповільнення через заходи щодо стримування пандемії коронавірусу призвели до зниження попиту на природний газ, що знизило ціни на природний газ.

Відносно високий рівень запасів природного газу також знизив ціни. Запаси газу залишилися високими не лише через слабкий внутрішній попит, але і через те, що США значно в менших обсягах експортували газ за кордон через зниження попиту.

Історично низькі ціни на природний газ з Азії в Європу та зниження попиту в час пандемії призвели до того, що цьогоріч експорт зрідженого природного газу в США обвалився на більш ніж 50%.

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Що прогнозують для газу

EIA прогнозує, що ціни почнуть відновлюватися пізніше 2020 року, завдяки зростаючому попиту та скороченню виробництва. Спот-ціна Henry Hub складе 2,46 долара у четвертому кварталі 2020 року. В результаті середньорічна ціна закріпиться на позначці 1,93 долара.

У 2021 середня ціна підскочить до 3,10 долара за MMBtu через тривале скорочення виробництва.