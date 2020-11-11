Напередодні, 10 листопада, ціни на нафту стрімко виросли на фоні позитивних новин про вакцину від коронавірусу. У середу, 11 листопада, ціни продовжують рости. Яка ціна зараз. читайте на Фінанси 24.

Американський нафтовий інститут (API) повідомив про значне зменшення запасів сирої нафти на 5,15 мільйона барелів на добу за минулий тиждень, повідомляє OilPrice.com.

Актуально Курс валют на 11 листопада: гривня сильно зміцнилася щодо євро, долар – стабільний

Експерти помилялись

Аналітики прогнозували скорочення запасів всього на 913 тисяч барелів.

Ще тижнем раніше запаси скоротилися на 8,01 мільйона барелів, після того, як аналітики прогнозували нарощування 890 тисяч барелів.

Що впливає на ціну

"Натяки" ОПЕК+ про продовження скорочення видобутку нафти . Глава Міненерго Саудівської Аравії заявив, що ОПЕК+ може продовжити угоду зі скорочення видобутку нафти до 2022 року, що сприятиме росту цін. Нагадаємо, що країни ОПЕК добувають на 7,7 мільйона барелів на добу менше.



. Глава Міненерго Саудівської Аравії заявив, що ОПЕК+ може продовжити угоду зі скорочення видобутку нафти до 2022 року, що сприятиме росту цін. Нагадаємо, що країни ОПЕК добувають на 7,7 мільйона барелів на добу менше. Водночас постійне збільшення видобутку нафти в Лівії та додаткові локдауни в Європі навпаки стали факторами, що можуть знизити ціну.

Яка ціна на нафту

WTI подорожчав за добу майже на 2,85% до 42,85 долара, збільшившись майже на 4 долари за барель за тиждень. Орієнтовний показник сирої нафти марки Brent за день подорожчав на 3% до 44,85 долара – більше, ніж на 3 долари за барель за тиждень. Ціни вказані станом на 14:55 за київським часом.