У США стрімко зросли запаси нафти впродовж минулого тижня, що закінчився 4 грудня. Зокрема, обсяги сировини збільшилися на 1,14 мільйона барелів.

Свіжі дані щодо запасів нафти у США опублікував Американський інститут нафти (API). Після цього повідомлення ціни на Brent і WTI впали, пише Мінфін із покликанням на іноземні джерела.

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Ціни на нафту за 9 грудня

За даними торгів на 9 грудня, ф’ючерси на нафту Brent із терміном постачання в лютому 2021 року подешевшали до 48,67 долара за барель .

. Ціна січневих ф’ючерсів на американську нафту WTI опустилась на 0,26%, досягнувши 45,48 долара за барель.

Про що свідчать дані API

Згідно з інформацією Американського інституту нафти, упродовж минулого тижня (із 30 листопада по 4 грудня включно) запаси нафти в США зросли на 1,14 мільйона барелів. Окрім того, збільшилися обсяги бензину та дистилятів у сховищах.

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Що прогнозують у Міненерго США

Експерти переглянули прогноз ціни Brent у 2020 році у бік збільшення: замість очікуваних раніше 40,61 долара за барель, аналітики відомства прогнозують середню ціну на рівні 41,43 долара.

За підрахунками американського Міненерго, вартість бареля Brent перебуватиме на рівні 48,53 долара у 2021 році.

Ціна на нафту WTI теж зросте. За прогнозами експертів, наприкінці поточного року вона коштуватиме 38,96 долара за барель, а у 2021 році – 45,78 долара за барель.

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