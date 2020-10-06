Ціни на газ у США різко зросли. Разом з тим попит все ще низький, а запаси на максимумі. З чим пов'язаний ріст ціни, читайте на Фінанси 24.

Ціни на природний газ у понеділок зросли майже на 10%, повідомляє Oilprice.com.

Серед причин:

Надія на економічне стимулювання у США;

Збільшення експорту скрапленого природного газу (СПГ);

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Яка ціна на газ

О 13:50 за EDT спотові ціни на природний газ подорожчали на 0,24 долара (9,89%) та досягли ціни у 2,68 долара за британську теплову одиницю.

Попит на газ низький, виробництво – високе

NatGasWeather прогнозує, що національний попит на паливо буде низьким до кінця тижня через дуже теплі температури в Сполучених Штатах.

За даними Управління енергетичної інформації, запаси природного газу все ще на 405 мільярдів кубічних футів перевищують середній показник за п’ять років.

Однак обсяги видобутку знижуються, виробництво загалом склало 86,8 мільярда кубічних футів на день протягом перших кількох днів жовтня, – за даними Refinitiv. У вересні цей показник становив 87,2 мільярда.

Очікують, що цього тижня виробництво може ще більше впасти, оскільки черговий ураган наближається до Мексиканської затоки.