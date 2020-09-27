Чому ціни на природний газ будуть рости: прогноз на зиму 2021
В умовах коронакризи та збігу інших несприятливих умов ціни на газ опустилися. Якими є умови для зростання цін на газ та на яку ціну очікувати, читайте на Фінанси 24.
Високо мінливі американські базові ціни на природний газ мають тенденцію до зростання в найближчі місяці, пише OilPrice.com.
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Чому ціни ростимуть
- Зниження внутрішнього виробництва.
- Зростання попиту взимку та початок опалювального сезону.
- Відновлення світових цін на газ в Європі та Азії – основних американських напрямках експорту скрапленого природного газу (СПГ).
- Закінчення сезону ураганів, які порушили діяльність СПГ та експорт уздовж узбережжя затоки США.
- Відновлення попиту на газ для промислової діяльності в Азії та Європі.
Як зміниться ціна
Всі ці умови, ймовірно, призведуть до ціни на природний газ вище 3 доларів за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu) в зимові місяці, показує крива ф'ючерсів на природний газ та оцінки EAI (Адміністрація з енергетичної інформації в США).
EAI очікує, що в січні 2021 спотові ціни Генрі Хаба підскочать до середнього щомісячного рівня 3,40 долара США за MMBtu.
Середньорічна ціна у 2021 прогнозують бути на рівні 3,19 долара у порівнянні із ціною у 2020 році – 2,16 долара.
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