У середу, 22 липня 2020 року, ціна золота зросла до 1860 долара за тройську унцію, а вартість срібла – до 23 доларів. Такі значення стали найвищими для металів з 2011 та 2013 років відповідно.

Про це повідомляє MarketWatch із покликанням на результати торговельної сесії.

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Як змінилася ціна золота

У середу вранці, 22 липня, ціна серпневих ф’ючерсів на золото на Товарній біржі Нью-Йорка Comex підскочила на 0,77%, або на 14,55 долара, досягнувши 1858,05 долара за тройську унцію.

Така вартість дорогоцінного металу стала максимальною з 9 вересня 2011 року, коли він рекордно подорожчав до 1855,75 доларів за тройську унцію.

Що відомо про ціну срібла

Вересневі ф’ючерси на срібло зросли на 5,64% – до 22,773 долара за унцію. Попереднім рекордом була вартість металу в 23,2 долара, встановлена 19 вересня 2013 року.

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Чому ціни на метали зросли

Основною причиною такого стрімкого зростання вартості металів стало ослаблення долара до євро. Зокрема, євро подорожчало до долара, досягнувши 1,154 долара за євро, що стало найбільшим стрибком вартості з січня 2019 року.

Закономірність ринку така, що слабший долар підтримує вартість золота. Адже за таких умов метал стає дешевшим для інвесторів, які володіють іншою валютою.

Що прогнозують аналітики

За словами аналітика ANZ Даніеля Хайнса, існує велика ймовірність, що процентні ставки залишаться низькими в майбутньому. Тому слабкий долар підтримуватиме цікавість інвесторів до золота.

Окрім того, не слід забувати про пандемію коронавірусу, яка негативно впливає на світову економіку. Через нестабільність курсів валют та фондових ринків інвестори частіше звертатимуться до золота, як безпечного активу.