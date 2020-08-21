Туреччина знайшла значні газові родовища в Чорному морі, що може допомогти країні зменшити свою залежність від імпорту енергії. Ліра та акції зросли.

Президент Туреччини Таїп Ердоган сказав у середу керівникам енергетики, що в п'ятницю він оголосить "добру новину", яка ознаменує "новий період" для Туреччини. Цей коментар підняв акції турецьких енергетичних фірм та ліру з рекордно низького рівня цього тижня, повідомляє Reuters.

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Джерела видання повідомляють, що йшлося про відкриття нових родовищ газу у Чорному морі. Їх масштаби потенційно можуть задовольнити енергетичні потреби Туреччини протягом 20 років.

Турецький буровий корабель Fatih працює з кінця липня в зоні розвідки, відомій як Туна-1, приблизно в 100 морських милях на північ від турецького узбережжя в західному Чорному морі.

У свердловині Туна 1 знайшли природний газ. Очікуваний запас становить 26 трильйонів кубічних футів або 800 мільярдів кубічних метрів, і він відповідає приблизно 20 років потреб Туреччини,

– зазначають джерела Reuters.

Однак для початку видобутку може знадобитися 7-10 років, а інвестиційні витрати становитимуть 2-3 мільярди доларів.

Туреччина може стати енергонезалежною

Туреччина, яка майже повністю покладається на імпорт, щоб задовольнити свої енергетичні потреби, проводила дослідження у Чорному морі та в Середземномор'ї, де її дії у спірних водах викликали протести з боку Греції та Кіпру.

Проте експерти вважають, що наразі важко залучити інвесторів через кризу.

Попит на газ та ціни історично низькі, і мало хто вкладає кошти в нове виробництво, що може затягнутися на 3-4 роки,

– сказав Джон Боулус, головний редактор Energy Reports.

Будь-яке зменшення в Туреччині суми за імпорт енергоресурсів, яка минулого року становила 41 мільярд доларів від постачальників, таких як Росія та Іран, не тільки збільшить урядові фінанси, але й допоможе зменшити хронічний дефіцит держбюджету, який чинить тиск на ліру.

Незважаючи на те, що така перспектива все ще далека і невизначена, ліра зміцнилася в середу після коментарів Ердогана.