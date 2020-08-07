Турецька ліра вже тривалий час падала на фоні економічної кризи в країні. Чому валюта досягла історичного мінімуму саме зараз, читайте на Фінанси 24.

Турецька ліра в четвер упала до рекордно низького рівня, незважаючи на зусилля центрального банку запевнити інвесторів, що економіка країни одужує від пандемії коронавірусу, пише Financial Times.

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Як змінився курс ліри щодо долара

Падіння ліри почалося ще давно. Влітку 2018 ліра різко обвалилася. Цього року у травні валюта знову сягнула мінімумів вже через коронакризу.

Як змінювався курс ліри до долара з початку року

У четвер 6 серпня, турецька ліра впала на 3,6% відносно долара до рівня 7,3 за долар. Це стало наслідком другого дня поспіль активного продажу валюти на ринку. Це змусило інвесторів та аналітиків задуматися над тим, що центральному банку варто підвищити процентні ставки для стабільності.

Курс турецької ліри щодо української гривні 7 серпня – 3,84 гривні за ліру.

Експерт ринків Пол Макнамар стверджує, що втручання держави в валютний ринок та інші інструменти, які ускладнюють продаж ліри, виснажують ринок і потрібно щось міняти.

Після годинного зниження курсу валюти в четвер центральний банк опублікував заяву, в якій заявив, що "економічне відновлення країни набирає темпи". У банку додали, що моніторять ситуацію на ринках і готові втрутитися.

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Як Туреччина стабілізує курс

За першу половину року Туреччина витратила 65 мільярдів доларів із своїх резервів для стримання курсу. Для розуміння це майже втричі більше, ніж є в українських резервах.

Відсоткова ставка в Туреччині за рік знизилася на 15,75%. Це також сприяє інфляції, тому тепер очікують, що влада буде піднімати ставку.