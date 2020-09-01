Україну назвали лідером у світі з використання криптовалют населенням. Висока позиція держави обумовлена відсутністю фондового ринку й обмежень, пов'язаними з міжнародними переказами.

Одним із показників, завдяки яким Україна зайняла перше місце в рейтингу є те, що в нашій державі одна з найбільших світових спільнот блокчейн-розробників і криптоентузіастів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації з покликанням на аналітичний звіт блокчейн-компанії The Chainalysis.

Чим займається компанія The Chainalysis? Це провідна аналітична блокчейн-компанія, що надає дані про технологію блокчейн і цифрові валюти державним і фінансовим установам, а також учасникам ринку віртуальних активів.

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Чому криптовалюти популярні в Україні

Ще однією причиною, чому Україна стала світовим лідером у криптоіндустрії є й те, що низка підприємців займаються посередництвом на міжнародних маркетплейсах, де використовують для розрахунків віртуальні активи.

Окрім того, популярність криптоактивів з-поміж українців пояснюється наступними факторами:

відсутність фондового ринку;

обмеженість доступу до світового ринку капіталів;

високий поріг виходу на ринок нерухомості;

обмеження законодавства й банківської системи у сфері міжнародних переказів.

Також у Мінцифри відзначили, що значна частина криптовалютного ринку в Україні залишається в тіні.



Популярність криптовалют у світі / Візуалізація The Chainalysis

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Як у The Chainalysis розраховували індекс застосування криптовалют населенням

Спеціалісти аналітичної блокчейн-компанії використовували такі критерії:

вартість пересланих криптоактивів, у розрахунку на душу населення;

залишки криптоактивів на адресах (гаманці) по інтернет користувачам (Україна);

Р2Р обсяг транзакцій, розрахований за паритетом купівельної спроможності;

обсяг роздрібних транзакцій (більше 10000 доларів), розрахований за паритетом купівельної спроможності.

Інші країни в рейтингу

На другому місці рейтингу опинилася Венесуела, на третьому – Росія. Замкнули п'ятірку лідерів США, а на шостому місці опинився Китай.