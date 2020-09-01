Україна стала світовим лідером із використання криптовалют, випередивши Росію і США
Україну назвали лідером у світі з використання криптовалют населенням. Висока позиція держави обумовлена відсутністю фондового ринку й обмежень, пов'язаними з міжнародними переказами.
Одним із показників, завдяки яким Україна зайняла перше місце в рейтингу є те, що в нашій державі одна з найбільших світових спільнот блокчейн-розробників і криптоентузіастів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації з покликанням на аналітичний звіт блокчейн-компанії The Chainalysis.
Чим займається компанія The Chainalysis?Це провідна аналітична блокчейн-компанія, що надає дані про технологію блокчейн і цифрові валюти державним і фінансовим установам, а також учасникам ринку віртуальних активів.
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Чому криптовалюти популярні в Україні
Ще однією причиною, чому Україна стала світовим лідером у криптоіндустрії є й те, що низка підприємців займаються посередництвом на міжнародних маркетплейсах, де використовують для розрахунків віртуальні активи.
Окрім того, популярність криптоактивів з-поміж українців пояснюється наступними факторами:
- відсутність фондового ринку;
- обмеженість доступу до світового ринку капіталів;
- високий поріг виходу на ринок нерухомості;
- обмеження законодавства й банківської системи у сфері міжнародних переказів.
Також у Мінцифри відзначили, що значна частина криптовалютного ринку в Україні залишається в тіні.
Популярність криптовалют у світі / Візуалізація The Chainalysis
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Як у The Chainalysis розраховували індекс застосування криптовалют населенням
Спеціалісти аналітичної блокчейн-компанії використовували такі критерії:
- вартість пересланих криптоактивів, у розрахунку на душу населення;
- залишки криптоактивів на адресах (гаманці) по інтернет користувачам (Україна);
- Р2Р обсяг транзакцій, розрахований за паритетом купівельної спроможності;
- обсяг роздрібних транзакцій (більше 10000 доларів), розрахований за паритетом купівельної спроможності.
Інші країни в рейтингу
На другому місці рейтингу опинилася Венесуела, на третьому – Росія. Замкнули п'ятірку лідерів США, а на шостому місці опинився Китай.