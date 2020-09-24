Україна очікує цього року отримати другий транш від МВФ розміром в 0,7 мільярда доларів. У Morgan Stanley вважають, що це малоймовірно.

Існує ще ряд невирішених питань за програмою України з МВФ, через які другий транш можуть відкласти, йдеться у матеріалах аналітиків інвестбанку Morgan Stanley, пише finance.ua.

До теми Другий транш МВФ: що Україна повинна зробити, щоб отримати гроші

Morgan Stanley про Україну та МВФ

Аналітики вважають, що плани Кабміну профінансувати велику частину дефіциту у бюджеті-2021 коштом розміщення ОВДП занадто завищені і це підштовхує Україну до співпраці з МВФ.

У Morgan Stanley вважають, що труднощі з внутрішнім фінансуванням дефіциту можуть призвести до необхідності збільшення його зовнішнього фінансування в рази.

Чиста емісія ОВДП на весь рік зажадає середньомісячної чистої емісії в 17 мільярдів гривень, що набагато вище поточного рівня. З початку цього року чиста емісія ОВДП становила лише 31 мільярд гривень,

– підкреслюють аналітики.

Вони додають, що термін обігу цих облігацій сильно впав, а частка нерезидентів на внутрішньому ринку запозичень продовжує скорочуватися.

"Така ситуація підвищує ймовірність зовнішнього фінансування, але поточна програма з МВФ уже йде з порушенням графіка ще до першого її перегляду. Morgan Stanley нагадує, що ця ситуація є типовою для України: п’ять попередніх програм із фондом були профінансовані лише на 40%", – йдеться у повідомленні.

При цьому, аналітики не виключають ще одного випуску єврооблігацій України у 2020 році, але за наявності такої можливості на ринку.

Ризики для співпраці з МВФ

У Нацбанку зазначають, що хоч і посилено працюють для виконання умов МВФ, існує ще низка ризиків, які можуть відтермінувати надання траншу.

І одним з основних ризиків є систематичні спроби скасувати те, що вже зробили у рамках співпраці з МВФ. З недавнього – оскарження у Конституційному суді положень законів "Про банки та банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Якщо Україна продемонструє, що робить лиш тимчасові реформи й відразу їх скасовує після отримання грошей, це погіршить наші шанси на подальшу співпрацю.

Для чого Україні співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ є необхідною для України. І справа не лише у траншах. У червні нам надали транш на 2,1 мільярда доларів. Наступний очікуємо розміром в 700 мільйонів. Це велика сума, але недостатня, щоб розв'язувати всі проблеми України.

Співпраця з МВФ – це барометр довіри світу до України. Як тільки МВФ погоджується з нами співпрацювати, Світовий банк, ЄС та інші міжнародні партнери теж готові надавати нам кредити та фінансову підтримку. Як тільки МВФ припиняє співпрацю – інші партнери переводять переговори у режим очікування також.