У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 4364 про платіжні послуги. Деталі читайте на Фінанси 24.

В НБУ переконують, що законопроєкт здатний суттєво осучаснити регулювання діяльності українського ринку платежів та переказу коштів.

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Законопроєкт на фінансовому ринку називають законопроєктом "про відкритий банкінг". Хоча в НБУ наголошують, що основний акцент на:

новому рівні платіжних послуг;

якості;

клієнтоорієнтованості.

Ми впевнені, що новий закон створить умови для подальшого розвитку платіжних продуктів, сервісів і послуг. На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції. Завдяки цьому клієнти зможуть отримати нові зручні послуги – якісніші та за вигіднішу ціну,

– підкреслив заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

Нове регулювання платіжного ринку передбачає такі ключові зміни на ринку платіжних послуг:

існуватиме дев’ять платіжних послуг , з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві – нефінансовими; також буде визначене коло їх надавачів;

, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві – нефінансовими; також буде визначене коло їх надавачів; будуть установлені вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг та запровадження, зокрема, можливості створення й діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимогами. Надавачі платіжних послуг набуватимуть статусу фінансових установ одночасно із правом на надання платіжних послуг;

небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах;

випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію;

випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію; визначатимуться повноваження Національного банку для створення регуляторної платформи для тестування послуг, технологій та інструментів на платіжному ринку, заснованих на інноваційних технологіях, функціонування якої передбачає тісну взаємодію регулятора зі стартапами та розуміння їх потреб;

з’явиться підґрунтя для запровадження "відкритого банкінгу" в платіжній інфраструктурі України;

буде визначено рахунки, які зможуть відкривати надавачі платіжних послуг для виконання платіжних операцій, зокрема з’явиться можливість відкриття та ведення небанківськими надавачами платіжних послуг платіжних рахунків;

умови надання платіжних послуг стануть прозорішими, а клієнти отримуватимуть більше інформації про них;

приділятиметься підвищена увага захисту прав користувачів, зокрема з метою мінімізації кібершахрайства, посилиться відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків тощо;

підвищаться вимоги до безпеки платіжних операцій, зокрема стосовно необхідності використання постачальниками платіжних послуг посиленої автентифікації користувачів у визначених випадках.

У НБУ переконані, що прийняття цього закону дозволить наблизитися Україні до стандартів ЄС для подальшої інтеграції платіжних систем.