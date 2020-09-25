В Україні створять фондовий ринок за європейським зразком, – Шмигаль
В Україні почалися консультації з фахівцями щодо створення фондового ринку. Навіщо Україні фондовий ринок та коли його можуть створити, читайте на Фінанси 24.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час зустрічі з Американською торговою палатою (ACC), повідомляє пресслужба.
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Прем'єр висловив надію, що представники АСС приєднаються до цього процесу.
Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему і за рік вийдемо на створення фондового ринку,
— сказав Шмигаль.
Як в Україні створюють фінансові ринки
Рада схвалила закон про деривативи та фінансових ринках. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв назвав документ "фінансовим безвізом", завдяки якому можна створити український ринок капіталу за європейським зразком.
Закон наближає Україну до європейських стандартів ведення бізнесу, краще захищає інвесторів, розширює фінансові інструменти.
Шахрайство та нецільове використання коштів було і залишається основною проблемою сьогодення для фінансового ринку нашої країни. Комісія моніторить та фіксує дуже суттєву кількість таких схем у країні, і втрати громадян досягають сотень мільйонів, а інколи мільярдів гривень,
– зазначив Тимур Хромаєв.
"Захистити цих громадян – головна мета нашої держави, а з цим завданням може впоратись тільки сильний регулятор, права якого не будуть обмеженими", – сказав Хромаєв.
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Він додав, що після набуття чинності закону в Україні почнуть створювати цивілізовану систему взаємовідносин інвесторів і запустять трубопровід капіталу.