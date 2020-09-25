В Україні почалися консультації з фахівцями щодо створення фондового ринку. Навіщо Україні фондовий ринок та коли його можуть створити, читайте на Фінанси 24.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час зустрічі з Американською торговою палатою (ACC), повідомляє пресслужба.

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Прем'єр висловив надію, що представники АСС приєднаються до цього процесу.

Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему і за рік вийдемо на створення фондового ринку,

— сказав Шмигаль.

Як в Україні створюють фінансові ринки

Рада схвалила закон про деривативи та фінансових ринках. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв назвав документ "фінансовим безвізом", завдяки якому можна створити український ринок капіталу за європейським зразком.

До слова, цей закон є частиною зобов'язань України перед МВФ.

Закон наближає Україну до європейських стандартів ведення бізнесу, краще захищає інвесторів, розширює фінансові інструменти.

Шахрайство та нецільове використання коштів було і залишається основною проблемою сьогодення для фінансового ринку нашої країни. Комісія моніторить та фіксує дуже суттєву кількість таких схем у країні, і втрати громадян досягають сотень мільйонів, а інколи мільярдів гривень,

– зазначив Тимур Хромаєв.

"Захистити цих громадян – головна мета нашої держави, а з цим завданням може впоратись тільки сильний регулятор, права якого не будуть обмеженими", – сказав Хромаєв.

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Він додав, що після набуття чинності закону в Україні почнуть створювати цивілізовану систему взаємовідносин інвесторів і запустять трубопровід капіталу.