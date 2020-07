Компанія Moderna оголосила новини про вакцину проти COVID-19, які стрімко підняли ціну її акцій.

Акції Moderna Inc. в середу злетіли вгору на 17% після того як біотехнологічна компанія заявила, що вакцина, яку вони тестують, створила "надійну" реакцію імунної системи у більшої групи людей, і дослідження перейде до вирішального клінічного випробування в липні, пише MarketWatch.

Що відомо про вакцину

Результати, опубліковані в The New England Journal of Medicine, показали, що графік вакцинації з двома дозами викликав бажану імунну відповідь у всіх оцінених 45 осіб. Це більша група, ніж у попередніх даних Moderna у травні. В компанії зазначили, що ці пацієнти стали безпечними і не переносили хвороби.

Компанія є лідером серед декількох розробників експериментальних вакцин COVID-19.

Результати "підтверджують позитивні проміжні дані", опубліковані ще в травні, сказали в Moderna. Випробувана вакцина "викликала швидку та сильну імунну відповідь проти SARS-CoV-2", коронавірусу, який викликає COVID-19.

Ніяких серйозних побічних ефектів не повідомлялося, але деякі, що мали місце, такі як головні болі та втома, були "загалом минущими і легкими до помірної тяжкості", заявили в компанії.

Наразі у компанії спостерігають, чи реакція імунної системи є тривалою.

Фаза 3 розпочнеться в цьому місяці, щоб продемонструвати здатність нашої вакцини значно знизити ризик захворювання на COVID-19,

– сказали в компанії.

У Moderna хочуть мати змогу доставляти приблизно 500 мільйонів доз на рік і, можливо, до 1 мільярда доз на рік, починаючи з 2021 року.

Якщо все піде за планом, то вакцину зможуть почати розповсюджувати ще наприкінці цього року – початку 2021.