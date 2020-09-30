Європейська комісія почала перевірку використання монет номіналом 1 і 2 євроценти. Здійснення цієї процедури вимагається регламентом Європейського Союзу (ЄС).

Зокрема, Євросоюз зобов’язує Європейську комісію періодично ретельно перевіряти використання різних номіналів євромонет, пише Ліга. Фінанси із покликанням на офіційний сайт європейського регулятора. Відповідно, цього разу перевірятимуть монети номіналом 1 і 2 євроценти.

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Як буде відбуватися перевірка

Спеціальна робоча група уважно вивчатиме економічні, екологічні та соціальні наслідки введення правил округлення готівкових розрахунків. У результаті перевірки, у кінці 2021 року буде ухвалено рішення вилучити з обігу монети номіналом 1 і 2 євроценти.

Що відомо про округлення цін у ЄС

На початку 2020 року Єврокомісія представила робочу програму щодо вилучення з обігу дрібних монет. Згідно з даними документу, усе більше країн ЄС починають округлювати ціни до 5 євроцентів. Такий крок дозволяє знизити витрати на виробництво й транспортування дрібних монет.

Окрім того, громадяни ЄС щорічно в опитуваннях наголошують про вилучення з обігу дрібних монет, тому що їх незручно використовувати.