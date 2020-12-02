Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт №3637 про віртуальні активи. "За" проголосовали 230 народних депутатів.

У пояснювальній записці законопроєкта №3637 зазначено, що в Україні фактично сформований ринок віртуальних активів – він існує вже приблизно п’ять років, проте поза правовим полем держави.

Цікаво: Від одягу до автомобілів: що можна купити за криптовалюту в Україні та світі

Реалії сфери віртуальних валют України

Як повідомляє видання "Ліга.Фінанси", під час презентації проєкту у Верховній Раді, його автор – Олексій Жмеренецький, нардеп від партії Слуга народу, – заявив, що підприємці, які працюють у сфері віртуальних активів, здійснюють свою діяльність повністю в тіні.

Це означає, що вони не можуть зареєструватися, захищати свої права в суді, ухвалювати певні угоди. У результаті стартапи цього сектору просто покидають ринок України і реєструються в іноземних юрисдикціях.

За словами Жмеренецького, експерти оцінюють обсяг трансакцій в Україні з використанням віртуальних активів на рівні у 150-200 мільйонів доларів у день. Водночас, капіталізація становить понад 2 мільярди доларів. Натомість уся галузь "перебуває в тіні", наголосив нардеп.

Ухвалення законопроєкту спрямоване на вирішення таких проблем:

відсутність правового регулювання відносин, що виникають у сфері обігу віртуальних активів;

відсутність механізмів оподаткування доходів, отриманих від операцій з віртуальними активами;

відсутність правових гарантій захисту права власності учасників ринку віртуальних активів;

регулювання діяльності професійних учасників ринку віртуальних активів;

відсутність механізмів контролю за обігом віртуальних активів, які можуть використовуватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

відсутність дієвих механізмів із залучення іноземних інвестицій.

Читайте також: "Біткойн полетить на Місяць": що про криптовалюту сказав відомий економіст та автор

Деталі законопроєкту №3637

Ухваленим законопроєктом передбачено, що опікуватись ринком віртуальних активів буде Міністерство цифрової трансформації. Відповідно, усі постачальники послуг, пов’язані із обігом віртуальних активів в Україні, повинні будуть пройти державну реєстрацію та звітувати відповідно до порядку та стандартів, які має розробити Мінцифри. Відомство також має створити Державний реєстр постачальників таких послуг.

Нагадаємо, документ був поданий в Раду ще 11 червня, проте 22 липня Комітет ВР рекомендував відправити його на доопрацювання. 4 вересня проєкт був відкликаний і потім відправлений на повторний розгляд із внесенням доопрацювань 16 вересня.

Криптосфера в Україні: останні зміни