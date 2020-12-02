Верховна Рада в першому читанні підтримала легалізацію криптовалют: що це означає для ринку
Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт №3637 про віртуальні активи. "За" проголосовали 230 народних депутатів.
У пояснювальній записці законопроєкта №3637 зазначено, що в Україні фактично сформований ринок віртуальних активів – він існує вже приблизно п’ять років, проте поза правовим полем держави.
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Реалії сфери віртуальних валют України
Як повідомляє видання "Ліга.Фінанси", під час презентації проєкту у Верховній Раді, його автор – Олексій Жмеренецький, нардеп від партії Слуга народу, – заявив, що підприємці, які працюють у сфері віртуальних активів, здійснюють свою діяльність повністю в тіні.
За словами Жмеренецького, експерти оцінюють обсяг трансакцій в Україні з використанням віртуальних активів на рівні у 150-200 мільйонів доларів у день. Водночас, капіталізація становить понад 2 мільярди доларів. Натомість уся галузь "перебуває в тіні", наголосив нардеп.
Ухвалення законопроєкту спрямоване на вирішення таких проблем:
- відсутність правового регулювання відносин, що виникають у сфері обігу віртуальних активів;
- відсутність механізмів оподаткування доходів, отриманих від операцій з віртуальними активами;
- відсутність правових гарантій захисту права власності учасників ринку віртуальних активів;
- регулювання діяльності професійних учасників ринку віртуальних активів;
- відсутність механізмів контролю за обігом віртуальних активів, які можуть використовуватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- відсутність дієвих механізмів із залучення іноземних інвестицій.
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Деталі законопроєкту №3637
Ухваленим законопроєктом передбачено, що опікуватись ринком віртуальних активів буде Міністерство цифрової трансформації. Відповідно, усі постачальники послуг, пов’язані із обігом віртуальних активів в Україні, повинні будуть пройти державну реєстрацію та звітувати відповідно до порядку та стандартів, які має розробити Мінцифри. Відомство також має створити Державний реєстр постачальників таких послуг.
Криптосфера в Україні: останні зміни
- У липні 2020 року Мінціфри пообіцяло розробити законопроєкт і внести зміни до Податкового кодексу для зручної роботи з криптовалютами.
- В кінці липня Мінціфри залучило нідерландських експертів для легалізації ринку криптовалют в Україні.
- У вересні міністерство заявило, що Україна – лідер із застосування віртуальних активів з-поміж населення.
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