Восени в США відбудуться президентські вибори. Як перемога демократа Джо Байдена вплине на фондові ринки, читайте на Фінанси 24.

Більшість стратегів на фондовому ринку, опитаних CNBC, очікують, що кандидат від демократів Джо Байден виграє президентські вибори в США. Про це заявили 14 із опитаних стратегів.

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Як вибори вплинуть на фондовий ринок

Половина з 20 стратегів очікує, що S&P 500 знизиться протягом місяця після виборів, хоча далеко не всі, хто передбачає падіння фондового ринку, обрали Байдена. П’ятеро з 20 очікують росту.

Вісім стратегів заявили, що очікують зниження на 5% для S&P 500 у перший місяць після виборів – троє з цієї групи вважають, що перемогу здобуде Байден, двоє – Трамп, а ще двоє прогнозують оспорювані вибори. Два стратеги прогнозують зниження на 10% для S&P 500 після виборів – один з них вибрав Байдена, другий – Трампа.

Податки як важливий фактор

Деякі стратеги пояснили негативну реакцію ринку на запропоновану Байденом податкову політику.

Якщо Байден виграє, а демократи візьмуть Сенат, перший важливий рух у 2021 буде зниженням через реформування податкової системи,

– сказав один аналітик.

Інші аналітики наголосили на тому, що все залежатиме від того, чи здобудуть республіканці більшість у Сенаті. Якщо так – то Байдену не вдасться непомітно проштовхнути свою податкову реформу.

Що відомо про податкову політику Байдена Байден вже заявив, що планує підняти податки для корпорацій із нинішніх 21% до 28%. Раніше Байден казав, що податкова політика Трампа – це "катастрофа" для середнього класу. За словами кандидата, податкові преференції отримали великі корпорації, а це мільярди-мільярди доларів.

Тільки троє з 20 учасників опитування очікують явної, беззаперечної перемоги Трампа.

Хоча експертів і насторожує податкова політика Байдена, вони все ж вважають, що реакція на кризу в охороні здоров'я та пропозиції Байдена інвестувати в зелену енергетику та інфраструктуру мінімізують негативні наслідки для ринків.

Перемога Трампа або оспорювані вибори

На запитання, якою буде реакція ринку на перемогу Трампа, 11 респондентів відповіли, що S&P 500 може зрости на 5%. Ще п’ять заявили, що ринок залишатиметься на тому ж рівні. Деякі стверджували, що, хоча президент Трамп був хорошим для ринків капіталу протягом першого свого терміну, ринок акцій обмежений 2021 роком, оскільки обмеження Трампа на торгівлю та імміграцію може зашкодити економіці.

Респонденти стурбовані можливістю оскаржити вибори. На запитання про наслідки, які такий конфлікт може спричинити для ринків, 11 аналітиків прогнозували зниження на 5-10%, а п’ять вбачають падіння у більш ніж 10% за показником S&P.

Яким буде S&P 500

Вісім аналітиків вказали діапазон 3400-3600 в якості цільового показника для грудня 2020 року.

П'ять вважають, що індекс буде в межах 3000-3200, що означало б зниження приблизно на 6-12% від поточного рівня.

Троє стратегів вважають, що індекс S&P 500 перевищить 3 600.

Двоє заявили, що індекс обвалиться нижче 3 000.