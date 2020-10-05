Окрім другої хвилі коронавірусу і ймовірного посилення кризи, американський фондовий ринок очікує ще один "стрес" – вибори, які відбудуться 3 листопада 2020 року. За прогнозами фахівців, їхній результат може обвалити один із найпопулярніших індексів S&P 500.

Що це означає для світової економіки і як в цьому випадку діяти інвесторам, розбирався 24 канал.

S&P 500 – що це за індекс? Один із найвідоміших світових фондових індексів, який показує загальну капіталізацію 500 найбільших публічних компаній США. Зокрема, це підприємства, які публічно торгуються і їхні акції може придбати кожен. До них належать Apple, Microsoft, Amazon, Facebook тощо. Індекс S&P 500 називають барометром американської економіки.

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Наскільки індекс S&P 500 може обвалитися: прогнози аналітиків

За прогнозами американських аналітиків, індекс S&P 500 може знизитися на 7-10% уже впродовж місяця після американських виборів. Фахівець компанії "Форекс клуб" більш детально розповів, чому це може статися і як це може вплинути на українських інвесторів. Зокрема, експерт прогнозує ще більший обвал S&P 500.

Індекс S&P 500, як і інші фондові індекси США, може обвалитися і втратити аж до 10-15%. Це може статися в разі, якщо так і не буде досягнуто домовленості про обсяги фінансової підтримки економіки США, а також в разі проблем з виборами американського президента. Окрім того, значним негативним фактором для динаміки індексу може стати друга хвиля коронавірусу,

– пояснив Євгеній Шакотько, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ.

У разі падіння ключових фондових індексів американські акції також знизяться в ціні. Для світової економіки це, звичайно, буде досить вагомо, оскільки інвестори в усьому світі орієнтуються на показники американської економіки, у тому числі й на стан фондового ринку США.

Однак зниження індексів може стати хорошим моментом для купівлі акцій. Адже це дасть змогу отримати хороший прибуток.

Що відомо про найбільші обвали індексу S&P 500? За останні півстоліття можна нарахувати п'ять фінансових криз, коли S&P 500 падав набагато сильніше, ніж в цьому році. Наприклад, світова економічна криза 2007-2009 років. Так, із жовтня 2007 по березень 2009 року індекс втратив у вартості відразу 54%.

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Як падіння фондових індексів США вплине на курс гривні

Українські інвестори, разом з усіма іншими світовими інвесторами, теж відчують на собі проблеми в тому випадку, якщо відбудеться різкий обвал американських індексів, зокрема, S&P. Український ринок є частиною світового, тому глобальна криза торкнеться і українських інвесторів.

Падіння індексів в США спричинить відтік коштів із гривні, що може призвести до ослаблення її курсу до долара. Для багатьох інвесторів це може стати проблемою. Однак якщо заздалегідь до цього підготуватися, наприклад, вклавши кошти в американську валюту, то подібна ситуація може принести гарний прибуток.

Як діяти інвесторам: поради експерта

Якщо у вашому портфелі вже є різні активи, зокрема, індекс S&P, тоді краще утриматися від угод і дочекатися однозначних сигналів до зростання або зниження, наголосив Євгеній Шакотько. Однак якщо ж у вашому портфелі немає ще ніяких фінансових інструментів, можливо вам варто задуматися про те, щоб убезпечити себе від можливого падіння ринку.

Наприклад, можна продати контракт на індекс S&P 500, щоб заробити на його зниженні. Також можна розглянути покупку захисних активів, таких як дорогоцінні метали,

– радить аналітик.

Отож, падіння індексу S&P 500 відбувається нерідко. Зокрема, під час пандемії він обвалився більш ніж на 30%. Тому, прогнозоване падіння на 10% не стане значним ударом для фондових ринків. Навпаки відкриває нові можливості для інвесторів. Адже, пам'ятайте, після кожного падіння, обов'язково йде зростання.