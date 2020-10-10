До президентських виборів у США залишилося менше ніж місяць. Що відбуватиметься на ринках та як на них заробити?

Вибори президента в США є тією подією, яка серйозно вплине на світову економіку і фінансові ринки. У матеріалі 24 каналу ви дізнаєтеся, які інструменти є найбільш привабливими для заробітку напередодні президентських виборів.

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На що звернути увагу трейдерам

Вибори в США, які відбудуться в листопаді 2020 року, як і вибори президентів в інших провідних світових країнах, є тим фактором, який впливає на фінансові ринки. Як правило, наближення виборів призводить до підвищення коливань на фінансових ринках, оскільки вони вносять невизначеність у перспективи фінансових інструментів. Разом з тим, саме в цей момент можна непогано заробити на динаміці цін різних активів.

Напередодні президентських виборів в США найцікавішими для трейдингу є саме інструменти американського ринку, оскільки ці вибори вплинуть саме на економіку США.

Одними з найбільш підходящих як для початківців, так і для досвідчених трейдерів є такі інструменти, як Nasdaq Cash і валютна пара євро / долар (EUR / USD). Пара EUR / USD це одна з найпопулярніших валютних пар, яка торгується на світовому валютному ринку.

Що таке Nasdaq Cash? Це фінансовий інструмент, вартість якого прив'язана до зміни американського технологічного індексу Nasdaq. Цей індекс, своєю чергою, охоплює 100 акцій найбільших компаній, що торгуються на біржі.

Динаміка цих інструментів безпосередньо залежить від перспектив американської економіки. При цьому напередодні виборів у США вони показують дуже великі коливання котирувань або, іншими словами, є дуже волатильними. Висока волатильність дозволяє трейдерам отримувати більший прибуток при торгівлі. Тому ті інструменти, які коливаються найсильніше – є найбільш привабливі для здійснення угод.

Чому вибори – це час для трейдерів

Майбутні вибори в США – це вдалий момент, щоб почати заробляти на Nasdaq Cash і валютній парі євро / долар. Крім високої волатильності, яка допомагає трейдерам отримувати максимальний прибуток, важливо знайти компанію, яка надає гарні торгові умови для трейдингу.

Як вибрати компанію для трейдингу

Одними з ключових умов, на які потрібно звернути увагу, є комісії за операції – плата за надання трейдерам доступу до фінансового ринку, а також спред – різниця між максимальною ціною продажу і мінімальною ціною покупки. Чим меншою буде комісія і спред, тим вигідніше укладати угоди, а значить тим більшим буде ваш дохід від трейдингу.

Однією з компаній з найкращими торговими умовами є Forex Club, яка вже понад 20 років допомагає трейдерам по всьому світу заробляти на фінансових ринках. Саме в Forex Club, починаючи з 7 жовтня 2020 року ви можете торгувати Nasdaq Cash з комісією всього від 0,0195% і нульовим спредом. Заробляти на динаміці пари євро / долар ви зможете зі знижкою в 30% від стандартних цін.

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