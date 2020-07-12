Саудівська Аравія та її союзниці вважають, що попит на нафту у світі відновлюється і тому потрібно збільшувати видобуток нафти, який обмежили у травні. Як та на скільки збільшать видобуток, читайте на Фінанси 24.

Альянс виробників сировини на чолі з Саудівською Аравією підштовхує ОПЕК та його союзників до збільшення видобутку нафти з серпня, заявили чиновники групи на тлі ознак того, що попит повертається до нормального рівня, пише MarketWatch.

Основні члени Організації країн-експортерів нафти та її союзників під керівництвом Росії збираються зустрітися через вебконференцію в середу, щоб обговорити поточний та майбутній видобуток у групі.

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Скорочення видобутку нафти

У квітні Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер нафти, ініціювала, що група з 23 країн колективно скоротили видобуток на 9,7 мільйона барелів на день, оскільки пандемія призвела до краху попиту на нафту.

Що пропонує Саудівська Аравія

Зараз Саудівська Аравія та більшість учасників коаліції підтримують ослаблення цих обмежень, заявили делегати. Згідно з пропозицією Саудівської Аравії, так звана ОПЕК+ можуть знизити поточні обмеження на 2 мільйони барелів на день до 7,7 мільйона барелів на день, заявили делегати.

Відносний оптимізм виробників збігається з доповіддю Міжнародного агентства з енергетики в п'ятницю, що показує, що найгірший вплив коронавірусу на світовий попит на нафту вже минув, але продовжить відлунювати, оскільки ринок повільно відновлюється у другій половині 2020 року.

Як змінювалися ціни на нафту

Найбільші світові виробники нафти намагаються стабілізувати ціни. Нафта Brent, глобальний показник, знизилася на 31% з початку року, і торгується на рівні 43,24 долара за барель. Проміжні ф'ючерси на WTI, орієнтир на американських нафтових ринках, з кінця червня торгувались на рівні близько 40 доларів за барель, після того як у квітні впали нижче нуля.

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24 канал підготував графік як змінювалися ціни на нафту Brent з 1 березня.

Альянс ОПЕК+ поступово поглиблював скорочення виробництва з 2016 року, оскільки зіткнувся з конкуренцією американських виробників нафти. Деякі члени групи зробили рідкісний виняток у середині 2018 року, коли вони тимчасово збільшили видобуток, щоб поповнити втрачену іранську частку ринку через американські санкції.