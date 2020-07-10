Американські компанії, що з усіх сил намагаються подолати кризу через коронавірус, змушені були скоротити розмір дивідендів, які вони виплатили акціонерам у другому кварталі 2020 року.

Нетто-зміна виплат у другому кварталі, або різниця між збільшенням і зменшенням котирувань корпоративних цінних паперів зменшилася на 42,5 мільярдів доларів у порівнянні з роком раніше. Про це повідомляє CNBC із покликанням на слова Говарда Сільверблатта, старшого аналітика індексів S&P Dow Jones Indices.

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Це стало найбільшим падінням показника нетто-зміни з часів фінансової кризи 2008-2009 років, коли було зафіксовано зниження у 43,8 мільярда доларів. У першому кварталі цього року ця різниця опустилася на 5,5 мільярда доларів.

У другому кварталі 2020 року відбулося масове зупинення виплат дивідендів. Адже у компаній просто не вистачало часу виживати через кризу внаслідок пандемії: продажі різко скоротилися, а позитивний грошовий потік перетворився в негативну динаміку витрат коштів,

– зазначив Сільверблатт.

Наскільки змінилися розміри дивідендів у 2020 році

Для компаній з високим рівнем ринкової капіталізації, що входять в індекс S&P 500, розмір дивідендів за квартал становив 119 мільярдів доларів. У першому кварталі 2020 року цей показник опустився до поки ще рекордної річної позначки у 127 мільярдів доларів.

Попри це, результати другого кварталу демонструють дещо кращу тенденцію, ніж це було в минулому році, коли загальний розмір виплат становив 118,7 мільярда доларів, а економіка не зазнавала серйозних проблем, як зараз.

Збільшення дивідендів за квартал склало всього 6,7 мільярда доларів, що на 45,7% менше, ніж рік тому. Зниження становило 49,2 мільярда доларів – зросло на 1,2% у порівнянні з минулим роком.

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Рецесія у США: як "коронакриза" вплине на доходи компаній

Економіка США вступила в рецесію в лютому цього року після свого найбільш тривалого періоду зростання. Ще через місяць у країні ввели карантин і американська економіка повністю зупинилася.

За даними FactSet, очікується, що доходи компаній індексу S&P 500 у другому кварталі 2020 року впадуть приблизно на 44% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Зниження заробітку підприємств стане найрізкішим з четвертого кварталу 2008 року, коли у світ потерпав від фінансової кризи.

у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Зниження заробітку підприємств стане найрізкішим з четвертого кварталу 2008 року, коли у світ потерпав від фінансової кризи. Експерти також прогнозують, що таке падіння доходів компаній не буде вже таким високим у третьому кварталі 2020 року . Зокрема, цей показник знизиться до 25,2%.

. Зокрема, цей показник знизиться до 25,2%. Однак у першому кварталі 2021 року доходи компаній індексу S&P 500 не продемонструють різкого зростання, прогнозують у FactSet.

Сільверблатт стверджує, що падіння розмірів дивідендних виплат, ймовірно, продовжиться і в третьому кварталі 2020 року. Усе ж, багато залежатиме від темпів поширення коронавірусу і того, наскільки швидко економіка зможе відновитися.