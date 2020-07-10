Компанії у США рекордно скоротили розміри виплат дивідендів у другому кварталі 2020 року
Американські компанії, що з усіх сил намагаються подолати кризу через коронавірус, змушені були скоротити розмір дивідендів, які вони виплатили акціонерам у другому кварталі 2020 року.
Нетто-зміна виплат у другому кварталі, або різниця між збільшенням і зменшенням котирувань корпоративних цінних паперів зменшилася на 42,5 мільярдів доларів у порівнянні з роком раніше. Про це повідомляє CNBC із покликанням на слова Говарда Сільверблатта, старшого аналітика індексів S&P Dow Jones Indices.
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Це стало найбільшим падінням показника нетто-зміни з часів фінансової кризи 2008-2009 років, коли було зафіксовано зниження у 43,8 мільярда доларів. У першому кварталі цього року ця різниця опустилася на 5,5 мільярда доларів.
У другому кварталі 2020 року відбулося масове зупинення виплат дивідендів. Адже у компаній просто не вистачало часу виживати через кризу внаслідок пандемії: продажі різко скоротилися, а позитивний грошовий потік перетворився в негативну динаміку витрат коштів,
– зазначив Сільверблатт.
Наскільки змінилися розміри дивідендів у 2020 році
Для компаній з високим рівнем ринкової капіталізації, що входять в індекс S&P 500, розмір дивідендів за квартал становив 119 мільярдів доларів. У першому кварталі 2020 року цей показник опустився до поки ще рекордної річної позначки у 127 мільярдів доларів.
Збільшення дивідендів за квартал склало всього 6,7 мільярда доларів, що на 45,7% менше, ніж рік тому. Зниження становило 49,2 мільярда доларів – зросло на 1,2% у порівнянні з минулим роком.
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Рецесія у США: як "коронакриза" вплине на доходи компаній
Економіка США вступила в рецесію в лютому цього року після свого найбільш тривалого періоду зростання. Ще через місяць у країні ввели карантин і американська економіка повністю зупинилася.
- За даними FactSet, очікується, що доходи компаній індексу S&P 500 у другому кварталі 2020 року впадуть приблизно на 44% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Зниження заробітку підприємств стане найрізкішим з четвертого кварталу 2008 року, коли у світ потерпав від фінансової кризи.
- Експерти також прогнозують, що таке падіння доходів компаній не буде вже таким високим у третьому кварталі 2020 року. Зокрема, цей показник знизиться до 25,2%.
- Однак у першому кварталі 2021 року доходи компаній індексу S&P 500 не продемонструють різкого зростання, прогнозують у FactSet.