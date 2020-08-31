Індія та Китай швидко вийдуть із кризи, ВВП "Великої двадцятки" впаде – прогноз Moody's
ВВП "Великої двадцятки" впаде із відновленням у 2021 році. Які країни найкраще переживуть кризу та що буде з їхнім ВВП, читайте на Фінанси 24.
У серпні Moody's змінив свої прогнози щодо зростання ВВП у країнах "Великої двадцятки". Єдина країна, яка підвищила очікування агетнства, – Китай. Його ВВП зросте на 1,9% у 2020 році замість 1% як вважали раніше. Про це повідомляє The Economic Times.
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Прогноз Moody's для G20
Moody’s прогнозував глибші падіння ВВП інших країн "Великої двадцятки" у 2020 у своєму серпневому глобальному макропрогнозі.
Нашим єдиним переглядом зростання в 2020 році було зростання Китаю, який ми підняли до 1,9% з 1% після сильнішого, ніж очікувалось, відновлення реального ВВП за другий квартал,
– повідомили в Moody's.
Агентство знизило очікування щодо зростання ВВП практично для всіх країн "Великої двадцятки". Оприлюднення фактичних даних за квартал квітень-червень став причиною перегляду рейтингу.
У своєму червневому оновленні Moody's підрахував, що економіка Індії скоротиться на 3,1% протягом поточного календарного року, а в 2021 році відновиться до 6,9%. У серпні агентство залишило цей прогноз у силі.
Хоча звіт покращив прогноз для країн G20, що розвиваються до -1,4% з раніше -1,6%, загальний показник для всіх країн G20 з виключенням Китаю, впав. Раніше вважали, що економіка "Великої двадцятки впаде на 4,8% у 2020, тепер вважають – на 5,6%. Тож таке падіння буде за рахунок більш розвинених країн з групи.
Попри те, що обсяги споживання швидко відновлюються у розвинених країнах, страх пандемії все ще стоятиме на заваді швидкого відновлення економіки.
Масштабне виробництво та широка доступність вакцини може зайняти кілька місяців; тому наші базові прогнози передбачають, що вакцина не буде доступна до середини наступного року,
– сказали в агентстві.
Країни G20
Загалом на країни "Великої двадцятки" припадає понад 85% світового ВВП. У них живе понад 60% населення світу, причому 66% бідного населення також припадає на ці країни.
Учасники G20
- Австралія;
- Аргентина;
- Бразилія;
- Велика Британія;
- Індія;
- Індонезія;
- Італія;
- Канада;
- Китай;
- Південна Корея;
- Мексика;
- Німеччина;
- ПАР;
- Росія;
- Саудівська Аравія;
- США;
- Туреччина;
- Франція;
- Японія;
- ЄС.