ВВП "Великої двадцятки" впаде із відновленням у 2021 році. Які країни найкраще переживуть кризу та що буде з їхнім ВВП, читайте на Фінанси 24.

У серпні Moody's змінив свої прогнози щодо зростання ВВП у країнах "Великої двадцятки". Єдина країна, яка підвищила очікування агетнства, – Китай. Його ВВП зросте на 1,9% у 2020 році замість 1% як вважали раніше. Про це повідомляє The Economic Times.

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Moody's – це один з найбільших та найвідоміших рейтингових агентств світу. Компанія оцінює кредитний рейтинг позичальників за стандартизованою шкалою, а також здійснює дослідження і аналіз комерційних та державних організацій.

Прогноз Moody's для G20

Moody’s прогнозував глибші падіння ВВП інших країн "Великої двадцятки" у 2020 у своєму серпневому глобальному макропрогнозі.

Нашим єдиним переглядом зростання в 2020 році було зростання Китаю, який ми підняли до 1,9% з 1% після сильнішого, ніж очікувалось, відновлення реального ВВП за другий квартал,

– повідомили в Moody's.

Агентство знизило очікування щодо зростання ВВП практично для всіх країн "Великої двадцятки". Оприлюднення фактичних даних за квартал квітень-червень став причиною перегляду рейтингу.

У своєму червневому оновленні Moody's підрахував, що економіка Індії скоротиться на 3,1% протягом поточного календарного року, а в 2021 році відновиться до 6,9%. У серпні агентство залишило цей прогноз у силі.

Хоча звіт покращив прогноз для країн G20, що розвиваються до -1,4% з раніше -1,6%, загальний показник для всіх країн G20 з виключенням Китаю, впав. Раніше вважали, що економіка "Великої двадцятки впаде на 4,8% у 2020, тепер вважають – на 5,6%. Тож таке падіння буде за рахунок більш розвинених країн з групи.

Попри те, що обсяги споживання швидко відновлюються у розвинених країнах, страх пандемії все ще стоятиме на заваді швидкого відновлення економіки.

Масштабне виробництво та широка доступність вакцини може зайняти кілька місяців; тому наші базові прогнози передбачають, що вакцина не буде доступна до середини наступного року,

– сказали в агентстві.

Країни G20

Загалом на країни "Великої двадцятки" припадає понад 85% світового ВВП. У них живе понад 60% населення світу, причому 66% бідного населення також припадає на ці країни.

Учасники G20