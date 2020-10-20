Тоді, коли економіки інших провідних країн світу потерпають від наслідків пандемії коронавірусу, Китай стрімко розвивається та демонструє найкращі результати. Чому так, читайте на Фінанси 24.

Економіка Китаю зросла на 4,9% у третьому кварталі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Промислове зростання сприяло відновленню країни від пандемії коронавірусу, пише Financial Times.

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В той час як глобальне зростання економіки під загрозою, друга у світі економіка демонструє значний ріст, який відчутно вищий, ніж у другому кварталі – 3,2%.

Економіка Китаю стрімко відновлюється

Промислове виробництво в Китаї у вересні підскочило на 6,9% – це найвищий рівень цього року і такий самий рівень, як і в грудні минулого року до спалаху коронавірусу.

Китай, ймовірно, буде єдиною великою економікою у світі, яка цього року зафіксує позитивний ріст ВВП, вважає Есвар Прасад з Корнельського університету.

Роздрібні продажі також продемонстрували свої найкращі показники цього року, перевершивши очікування, – 3,3% у вересні. Нагадаємо, що у серпні роздрібний продаж збільшився на 0,5% після семи місяців падіння.

Чаопін Чжу, стратег глобального ринку JPMorgan Asset Management, заявив, що "очікується подальша нормалізація внутрішньої економічної діяльності в найближчі квартали".

Коли довіра споживачів покращиться, споживання може стати головним фактором внутрішнього попиту,

– сказав він.

Коронавірус у Китаї

Попри те, що коронавірус зародився саме в Китаї, країні вдалося швидко побороти пандемію. Принаймні про це свідчить офіційна статистика. Тоді як світом прокотилася друга хвиля пандемії, Китай майже не фіксує нових випадків.

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Загалом у Китаї інфікувалися майже 86 тисяч, з них понад 94% одужали, 5,4% – померли. Ще 258 осіб хворіють зараз.