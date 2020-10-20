Переможець пандемії: ВВП Китаю виріс на 4,9% у третьому кварталі
Тоді, коли економіки інших провідних країн світу потерпають від наслідків пандемії коронавірусу, Китай стрімко розвивається та демонструє найкращі результати. Чому так, читайте на Фінанси 24.
Економіка Китаю зросла на 4,9% у третьому кварталі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Промислове зростання сприяло відновленню країни від пандемії коронавірусу, пише Financial Times.
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В той час як глобальне зростання економіки під загрозою, друга у світі економіка демонструє значний ріст, який відчутно вищий, ніж у другому кварталі – 3,2%.
Економіка Китаю стрімко відновлюється
Промислове виробництво в Китаї у вересні підскочило на 6,9% – це найвищий рівень цього року і такий самий рівень, як і в грудні минулого року до спалаху коронавірусу.
Роздрібні продажі також продемонстрували свої найкращі показники цього року, перевершивши очікування, – 3,3% у вересні. Нагадаємо, що у серпні роздрібний продаж збільшився на 0,5% після семи місяців падіння.
Чаопін Чжу, стратег глобального ринку JPMorgan Asset Management, заявив, що "очікується подальша нормалізація внутрішньої економічної діяльності в найближчі квартали".
Коли довіра споживачів покращиться, споживання може стати головним фактором внутрішнього попиту,
– сказав він.
Коронавірус у Китаї
Попри те, що коронавірус зародився саме в Китаї, країні вдалося швидко побороти пандемію. Принаймні про це свідчить офіційна статистика. Тоді як світом прокотилася друга хвиля пандемії, Китай майже не фіксує нових випадків.
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Загалом у Китаї інфікувалися майже 86 тисяч, з них понад 94% одужали, 5,4% – померли. Ще 258 осіб хворіють зараз.