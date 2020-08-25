Економіка Німеччини впала на 10,1% у другому кварталі 2020 року. Безробіття не падає попри зусилля уряду.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини впав на 10,1% у другому кварталі 2020 року, згідно з економічними даними, оприлюдненими в четвер, повідомляє Deutshe Welle.

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Свої дані Федеральне статистичне бюро Німеччини опублікувало на тлі побоювань щодо другої хвилі пандемії коронавірусу в Європі.

Це було падіння з моменту, коли почали вести щоквартальні розрахунки, тобто з 1970 року,

– йшлося у повідомлення бюро.

У порівнянні з минулим роком показники були ще гіршими. ВВП за квітень-червень знизився на 11,7% через загальний крах експорту, зниження витрат господарств та збільшення державних витрат.

Зрозуміло, що це був справді жахливий квартал для Німеччини. Ми спостерігали зниження в основному по всій економіці,

– сказав Челсі Дулані.

Як Німеччина недооцінила коронавірус

У березні колегія економічних радників Німеччини погодилася, що коронавірусна криза завдасть серйозного удару по країні і прогнозувала падіння валового внутрішнього продукту на 2,8% за рік в цілому.

Цей розрахунок ґрунтувався на припущенні, що обмежувальні заходи триватимуть не більше п’яти тижнів.

Для пом'якшення впливу уряд ввів пакет на мільярдні суми, зокрема для позик, кредитних гарантій та податкових пільг.

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Рівень безробіття в Німеччині стабільний

Окрім падіння ВВП, у Німеччині проблема із зайнятістю населення. У травні 6,7 мільйона осіб отримували допомогу по безробіттю у порівнянні з 6,1 мільйона у квітні.

Однак рівень безробіття за липень залишався стабільним на рівні 6,4%, не змінюючись з червня, що може свідчити про те, що наслідки пандемії втрачають силу.